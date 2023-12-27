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桃市府倡議修法獲行政院認同　改裝噪音車源頭管理新制明年上路

▲桃園市副市長蘇俊賓今年6月間在行政院會上爭取修法加強改裝噪音車輛源頭管制，獲得院長陳建仁認同指示跨部會研議辦理。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今年6月間在行政院會上爭取修法加強改裝噪音車輛源頭管制，獲得院長陳建仁認同指示跨部會研議辦理。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院環境部、交通部今（27）日宣佈完成訂定「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」，並修訂「道路交通安全規則」要求使用中車輛如有變更排氣管之情形，應經環境部噪音檢測合格後至監理單位辦理變更登記，從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題，這項新措施將於明年正式上路；桃園市副市長蘇俊賓指出，對於政府同意桃市府積極倡議修法表示感謝與肯定。

▲桃園市府於今年6月啟動「靜桃專案」，強力取締違規噪音車輛。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市府於今年6月啟動「靜桃專案」，強力取締違規噪音車輛。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓表示，桃市府於今年6月啟動「靜桃專案」，強力取締違規噪音車輛，過程中發現，未依規定改裝排氣管車輛違規比例竟高達6成，對此，特別於今年6月8日行政院會上，曾倡議爭取行政院修法加強改裝噪音車輛源頭管制，當時曾獲得院長陳建仁認同，當場指示秘書長李孟諺針對此案召開跨部會會議研商，今年7月環境部次長沈志修與交通部路政司長林福山與桃市府相關局處進行相關法案研討，明確提出將於今年年底完成相關法規修法期程。

蘇俊賓強調，這次噪音車輛源頭管制可以順利完成修法，過程中包括很多地方與中央部門共同努力，後續的夜間噪音稽查的執行效率應該可以更好。

▲桃園市府倡議政府取締違規噪音車輛，應經環境部噪音檢測合格後至監理單位辦理變更登記，從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市府倡議政府取締違規噪音車輛，應經環境部噪音檢測合格後至監理單位辦理變更登記，從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題。（圖／市府新聞處提供）

桃市府將持續辦理「靜桃專案」，目前透過加強夜間時段環警監聯合稽查勤務，提升聲音照相科技執法量能與訂定改裝排氣管妨害安寧行為罰公告，提高稽查取締力度及成效，陳情檢舉件數已下降11%。相信在環境部與交通部完成修訂法規後，可強化車輛排氣管源頭管制，未來能更有效達到市府所設定的政策目標，維護民眾生活環境安寧。

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