避免明揚大火悲劇重演　桃園市府跨部門化學廠救災兵推

▲桃園市府針對明揚工廠大火事件為鑑，今天上午在龜山區欣興電子公司跨部門舉行防災聯合兵演。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對屏東縣明揚工廠日前大火造成10人死亡、111人受傷悲劇重演，桃園市政府今（28）日上午於龜山區欣興電子公司，舉行跨部門聯合防災兵棋推演，由桃園市消防局進行風險評估，選定廠內風險危害度較高場所，模擬意外發生真實情境，消防局副局長趙興中指出，企望透過逼真兵推演練推提高風險場所自評與預防措施安全意識，讓與會各單位對災害發生應變與橫向溝通能力與資源整合效能，打造更穩固的安全防線。

這場聯合兵推演驗由消防局第一大隊針對轄內存放有化學物品的大型工廠舉行演練，模擬大型災害發生，考驗工廠自衛消防編組運作與各局處在救災流程中互相配合能力，模擬化學品因縱火發生火災、化學倉酸鹼物質洩漏、人命搜救大量傷病患處置、毒性化學物質危害、廢液處理及人員遭化學品腐蝕受傷處置等狀況，藉由桌上兵棋推演讓場所第一時間應變機制與後續不同救援能量抵達時共同整合，不僅強調合作重要性，更考驗各部門應變能力。

▲桃園市府今天上午在龜山區欣興電子公司舉行跨部門舉行防災聯合兵演。（圖／記者沈繼昌翻攝）

趙興中表示，災害管理中，災害預防管理與初期自衛消防編組應變是最重要的一環，從不同管理思維的角度切入，了解各場所的危險因子，從人、物及時序上管理，提供即時且務實的資訊給現場應變的消防人員是非常重要的，包括如何縮短場所縱深距離、應變或逃生動線的孰悉，運用管理概念進行區域整合及團隊運作整合，讓場所多元國籍與文化的員工們以及消防人員平時與災時能夠了解，是重中之重，將災害損害降至最低。

消防局第一大隊大隊長賴志忠強調，這場演練對加強災害防救能力及提高消防救災效能非常重要，並且能夠讓各相關單位熟悉協作程序、瞭解各自的責任和角色，以確保在實際災害發生時能夠做出迅速且有效的應對措施；龜山消防分隊分隊長黃稟雄也提及，藉演練提升場所員工自衛消防編組的能力以及主動提供現場化學品資訊，裨益複合型災害發生時，有效提升各單位橫向聯繫及資源整合的效能。