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白鷺里民一起做地瓜圓、地瓜餅　蘇俊賓：最好的食農教育

▲桃園市八德區蕃薯嘉年華

▲白鷺里民一起做地瓜圓、地瓜餅，副市長蘇俊賓(右三)表示：最好的食農教育。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

持續舉辦10年的「桃園市八德區蕃薯嘉年華」活動，3日登場。副市長蘇俊賓表示，八德區蕃薯嘉年華活動，是凝聚社區所有的力量，大家一起採收、清洗、刨皮到製作成食品，烹調成地瓜圓、地瓜餅與地瓜饅頭等各式美食，讓孩子藉此瞭解食材從源頭到餐桌的過程，成為最好的食農教育。

▲桃園市八德區蕃薯嘉年華

蘇俊賓指出，去（111）年5月中央才通過《食農教育法》，而八德區的白鷺里在10年前就已經開始推動，在地更有一個百年湧泉，因此這裡有最好的水質、最好的環境，也產出桃園最好的農產品，包括地瓜、稻米與網室蔬菜等，這是非常值得驕傲的事情。

▲桃園市八德區蕃薯嘉年華

副市長提到，白鷺里是一個很美麗的名字，更會聯想到農田邊聚集許多白鷺鷥的意象。而白鷺鷥也是環境品質的指標，一個地方如果有很多白鷺鷥，代表土地沒有污染，也代表水質與農田是良好的，因此期待鄉親珍惜這塊土地與農業。市府會持續支持八德農業的推廣，讓八德的農業走出八德、走出桃園，讓全台灣都可以享受到八德最優質的網室蔬菜、稻米與地瓜。

▲桃園市八德區蕃薯嘉年華

八德區公所表示，八德區栽種許多稻米、網式蔬菜、有機蔬果及花卉，更是全國溫網室蔬菜重鎮。從民國103年起，白鷺里大量種植品質良好蕃薯，每年12月大豐收時期，皆會舉辦蕃薯嘉年華，推廣在地特色農產，更成為地方的文化節慶。今年活動現場有手工做成的養生地瓜饅頭、地瓜圓與地瓜餅等美味又好吃的食品，讓民眾品嚐在地好滋味，同時也結合表演節目、創意市集增添活動趣味，希望透過蕃薯嘉年華，讓民眾更加認識八德。

包括市議員楊朝偉、呂林小鳳、市府農業局副局長江富貴、八德區長蔡豐展、元聖宮主委鄭瑞發、白鷺社區發展協會理事長黃振發等皆一同出席。

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