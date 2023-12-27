印尼背包客夾藏3公斤海洛因闖關失敗　竟當場回報：被翻出來了

▲印尼籍背包客巴斯卡羅（譯音）今年11月間受運毒集團委託，夾帶3公斤海洛因走私來台。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

印尼籍背包客巴斯卡羅（譯音）今年11月間受運毒集團委託，從泰國搭機來台，入境桃園國際機場時，因過程中一直使用手機猛按訊息，海關人員質疑其神情緊張怪異，通過X光機時察覺其背包有異，當場打開後驚覺夾藏3公斤一級毒品海洛因；桃檢複訊時，巴斯卡羅坦承以900萬印尼盾（約折合台幣1萬8 千元）代價攜毒闖關，檢方偵結依違反毒品危害防制條例之運毒及懲治走私條例的私運管制物品進口等罪嫌起訴，目前巴斯卡羅在押中。

檢警調查， 29歲的巴斯卡羅今年11月間接受運毒集團成員綽號「N D Bos」、「Mas Iksan」等運毒集團成員委託，運輸第一級毒品海洛因走私來台，雙方約定若成功攜帶3公斤海洛因毒品（市值約3000萬台幣），順利交給在台運毒集團上游成員，可獲取印尼盾900萬元（折合台幣1萬8000元）之報酬。

巴斯卡羅於11月6日從印尼飛到泰國等候指示，11月11日接獲前往泰國某A飯店等候通知，並取得夾藏3公斤海洛因毒品背包，然後於11月12日凌晨3時許自泰國曼谷搭乘紅眼班機飛往台灣，同日上午8時許抵達桃園機場。入境時，航警局安檢大隊察覺，巴斯卡羅一路持手機猛傳訊息行為怪異且緊張，過X光機時，其背包出現異常，航警人員會同關務署台北關人員當場開起背包查驗，當場發現背包夾藏3公斤一級毒品海洛因。

航警與海關人員查出，巴斯卡羅的手機與運毒集團成員「N D Bos」通聯記錄中，除有對方匯入900萬元印尼盾報酬收據外，抵台過程中，不斷向運毒集團成員回報如「到達機場、過海關、在檢查X光機」，闖關失敗被查獲後，甚至還通知對方「被翻出來了」，讓海關人員當場傻眼；桃檢複訊後依違反毒品危害防制條例之運毒及懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌將巴斯卡羅起訴。