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桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

▲桃園-曼谷副市長共同見證城市觀光結盟

▲桃園-曼谷副市長共同見證城市觀光結盟。（圖／桃園新聞處提供，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園副市長蘇俊賓日前率領在地觀光產業團隊赴泰國舉辦推廣活動，有別於以往的推廣模式，此行除了安排拜會泰國出境旅遊協會（TTAA）及泰國三大旅行業者，也由蘇俊賓及張俊福代表見證，由桃園市政府觀旅局長周柏吟與TTAA李朝文資深顧問及泰國最具代表性的Quality Express、 Miramar Travel及Supertrips三家旅行社，於曼谷共同簽屬觀光合作備忘錄MOU。

▲桃園-曼谷副市長共同見證城市觀光結盟

▲蘇俊賓與曼谷市副市長塔維達·卡莫維(左)。

蘇俊賓26日表示，此行曼谷觀光推廣活動已有好幾位桃園業者夥伴回報好消息，經過頻繁的媒合已經開發出新的合作模式和商機；桃園雖是全台灣工業產值最高的縣市，大家看到桃園就會想起產業，事實上，桃園其實很好玩。

▲桃園-曼谷副市長共同見證城市觀光結盟

蘇俊賓說，桃園有距離台灣機場最近的神木群、北台灣保存最完整的老街區，身為台灣的機場城市，桃園不只是台灣的迎賓大廳，更希望國際觀光客駐足桃園，這次來泰國進行旅遊推介會，集合桃園數一數二旅館、旅行業者與觀光工廠，加上航空業者還有旅遊平台業者，讓大家知道，桃園其實可以這麼好玩，希望如果台灣七天旅遊，有兩、三天留在桃園，旅程肯定會更精彩。

周柏吟局長表示，塔維達副市長與蘇俊賓和出席人士於茶敘中聊到，他曾來台灣多次的學術交流訪問，對於台灣有著很好的印象，但是對於桃園雖是機場城市，但他卻相當陌生，經過這次的曼谷觀光推廣活動，看到桃園有哪麼多好的觀光產業以及美食與漂亮的住宿，很期待未來不論是在觀光互惠或不同議題上的合作，雙城有更多相互交流機會，更和蘇副市長約定下一趟台灣行程一定要來桃園品嚐在地美食與城市觀光特色。

▲桃園-曼谷副市長共同見證城市觀光結盟

此次桃園在曼谷的交流活動，由塔維達·卡莫維親自出席，曼谷繼2013年以來第一次的民選市政團隊於2022年中上任，如同桃園市政府也是個新的市政團隊，很多在學術界很熱血的學者都積極參與新政府，此次來訪桃園在曼谷推廣活動的塔維達也是其中之一，是曼谷市長Chadchart Sittipunt唯一的女性副手，為災害風險管理和公共政策分析與設計方面的專家，於交流會場與蘇俊賓、周柏吟及桃園觀光業者及在地業者與僑界代表互動熱絡，期待雙方未來有更多跨領域的合作機會與互訪。

市府也表示，這場桃園觀光推介交流會，桃園和泰國兩城市重量級人士雲集，包括塔維達與蘇俊賓及泰國皇家全國婦女理事會主席 MRS. YOWVARES SHINAWATRA、泰國台商聯合總會陳漢川總會長、張俊福代表及薛秀媚公使，共同現身桃園廠商攤位，表達對兩地觀光產業結盟的支持，會場更逾150位泰國官方與觀光產業相關人士出席。

而這次來泰國進行旅遊推介會，集合桃園數一數二觀光業者，包含有台灣旅遊交流協會、中華航空、長榮航空、星宇航空、泰國航空、華泰名品城、Xpark、埔心牧場、小人國主題樂園、大溪笠復威斯汀度假酒店、桃禧航空城飯店、住都大飯店、i Hotel電競旅館、福容大飯店、南方莊園渡假飯店、嘉仕特飯店、秘境41、大溪老城四季行館、町草休行館、桂林商務旅館、大都會旅館、雄獅旅遊、萬客隆旅行社、開陽國際旅行社、台灣中國旅行社、華府旅行社、易飛網、KKday、天下奇冰、手信霧影城、拉法健康等。

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