驚悚畫面！工廠爆炸女浴室洗傷口喪命　百米外監視器畫面瞬間全黑

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區大坑路二段272巷一家冷媒工廠昨（26）日下午大火，釀成蘇姓負責人一家四口1死3傷悲劇！其中距離工廠百公尺監視器畫面曝光，爆炸瞬間讓畫面全黑，可見爆炸威力驚人！桃園市消防局火調科人員今（27）日上午現場勘查，初步研判可能是作業時，冷媒洩漏因為靠近火源引發大火，當時蘇姓一家4口都被爆炸灼傷，其中3人及時往工廠外逃生，屋主女兒則躲進浴室清洗灼傷處，卻慘遭一連串爆炸導致葬生火窟，真正起火源還需進一步調查釐清。

▲桃園市龜山區大坑路昨天下午發生冷媒工廠大火，其中百公尺外監視瞬間畫面曝光。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市龜山區大坑路昨天下午發生冷媒工廠大火，其中工廠附監視瞬間畫面曝光。（圖／熱心人士提供）

據指出，龜山區大坑路二段上這家冷媒工廠，昨天下午4時55分發生大火，過程中不時夾雜爆炸聲，現場慘狀猶如人間煉獄，消防局昨晚近8時許撲滅火勢後，清理火場時發現蘇姓負責人36歲女兒已慘死現場；有民眾提供昨天爆炸現場附近監視畫面，其中鄰近工廠監視器畫面，爆炸瞬間火光四射下，監視器瞬間當機，另一處距離工廠百公尺監視畫面，爆炸瞬間天色大亮，強大的爆炸威力更讓監視器畫面瞬間全黑。

▲桃園市龜山區大坑路昨天下午發生冷媒工廠大火，消防局火調科人員今天上午在火場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局火場調查科人員今天上午到現場勘查，工廠一片殘破僅剩鋼架與滿地的冷媒鋼瓶，根據初步調查研判，可能是作業時，部分冷媒外洩，不慎觸及火源導致瞬間爆炸，其中蘇姓負責人夫妻與兒子被爆炸灼傷後，迅速逃至工廠外逃生，但蘇姓負責人女兒則躲進浴室，可能是清洗灼傷傷口時，工廠又發生連續爆炸，導致躲在浴室的女兒被烈火吞噬，至於真正起火原因，還需等候調查結果出爐才能確認。

▲桃園市龜山區大坑路昨天發生冷媒工廠大火，消防局火調科人員在火場勘查，驚悚爆炸現場僅剩燒黑的鋼架。（圖／記者沈繼昌翻攝）