致敬葉元之看板「手繪趙少康」　蘇俊賓：超難畫！別把我送考紀會

▲趙少康畫像。（合成圖／記者許靖騏攝、翻攝自蘇俊賓Facebook）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委候選人葉元之17日搶先掛出與侯友宜、柯文哲同框的競選看板，沒想到藍白合破局，只好請電影看板的彩繪師傅手繪在原處畫上國民黨副總統候選人趙少康，並蓋掉柯肖像。對於整起事件，桃園市副市長蘇俊賓28日晚間透過臉書發布他手繪的趙少康，開玩笑地說「趙少康真的超難畫！我盡力了，本黨同志請見諒，也拜託不要把我送考紀會。」

葉元之先前認為「侯柯配」會成局，於是搶先在選區內掛出大型看板，結果藍白日前卻於君悅飯店上演「分手擂台」，只好緊急請繪師手繪塗掉看板上的柯文哲，改畫上趙少康的抽象人物素描。不過，趙少康受訪時卻表示，「這個臉像白先勇」，不是很像他自己。

對此，桃園市副市長蘇俊賓昨晚在臉書發出他手繪的趙少康，並發文表示，這是一個致敬的時刻，跟葉元之、板橋致敬，也跟看板畫師致敬，更是跟偶像趙少康致敬。他指出，即便是晚上九點多才到家，還是忍不住提起筆，表達深深的尊敬，尤其是看板宣傳神人葉元之，為嚴肅的選舉帶來這麼歡樂的過程，更開玩笑地說，「我要證實，趙少康真的超難畫！我盡力了，本黨同志請見諒，也拜託不要把我送考紀會。」