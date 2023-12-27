龜山冷媒工廠大火1死3傷「老闆女兒陳屍浴室」　疑鋼瓶遇熱釀爆炸

▲桃園市龜山區大坑路昨天下午發生冷媒工廠大火，消防人員現場全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區大坑路二段272巷冷媒工廠昨（26）日下午發生大火，消防人員於晚間近8時許撲滅火勢，這場火警造成1死3傷意外，其中3名傷者身分經查為工廠負責人夫妻與兒子，死者則為女兒，另外，火場附近一輛被爆炸震波震壞的轎車，車主所幸並未受傷但飽受驚嚇，消防局指出，火警發生原因還在調查，至於為何發生爆炸，初步研判可能是冷媒鋼瓶遇熱膨脹後變形衍生爆裂，至於大火原因則由消防局火調科人員鑑識釐清中。

▲桃園市龜山區大坑路昨天下午發生工廠大火，消防人員以強力水柱灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起工廠火警發生於昨天下午4時55分，桃園市出動165名消防人員，61輛消防車、6輛救護車到場灌救，連鄰近中油公司也支援1輛消防車，新北市消防局亦支援3輛消防車、6名警消到場協助。

桃園市消防局表示，火警發生後先救出61歲的蘇姓負責人、59歲的蘇姓妻子與33歲的兒子，3人都有二度灼傷，但3人均意識清楚，均送往林口長庚醫院救治，消防人員於晚間7時55分撲滅火勢後，清理火場時在火場浴室尋獲蘇姓負責人36歲的女兒，但已明顯死亡。

▲桃園市龜山區大坑路昨天下午發生冷媒工廠大火，警方封鎖進駐道路，避免車輛誤闖發生危險。（圖／記者沈繼昌翻攝）

火警現場還有一輛被震壞的轎車，車身被爆炸震波震壞，轎車玻璃與板金部分嚴重受損，所幸楊姓車主並未受損，但飽受驚嚇。

▲桃園市龜山區大坑路昨天下午發生冷媒工廠大火，現場一輛轎車被震波震毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局火調科人員將於今天到火場鑑識，調查火警發生原因，至於現場傳出多起爆炸聲響，消防人員檢視現場殘破冷媒鋼瓶，初步研判應該是冷媒鋼瓶遇熱膨脹衍生爆裂，至於真正火警發生原因還需鑑識釐清。