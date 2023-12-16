第16年！桃園市副議長李曉鐘捐贈萬斤柳丁　寒冬送暖關懷弱勢

▲桃園市副議長李曉鐘(右二)捐贈萬斤柳丁關懷弱勢。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副議長李曉鐘捐贈萬斤柳丁給弱勢家庭、弱勢團體活動，今年邁入第16年，15日於桃園區皇家薇庭餐廳舉行。出席活動的副市長蘇俊賓表示，捐贈柳丁的愛心有3個層次，第1是對於產地果農的愛心，第2是對桃園有需要的小朋友的愛心，第3是推廣當季生產蔬果、有利健康的愛心，期盼各界一同來參與，傳送愛心。

▲萬斤柳丁捐贈邁入第16年。（圖／林介禧提供）



蘇副市長指出，做一年的愛心很偉大，但堅持到底、毫無間斷地做16年的愛心更不簡單，對於李副議長善心深感尊敬。本次捐贈柳丁照顧弱勢，透過社會局安家實物銀行媒合提供給56個社福團體，讓需要溫暖的家庭能在過年前享用甜美的柳丁，同時也是對果農的一份心意，相當有意義，市府共襄盛舉，一同把愛心送到桃園的每一個角落。





副議長李曉鐘表示，他早年因家境清寒，曾受家扶中心資助，為回饋社會，發起「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，尤其當時前往雲林古坑，發現丁農經營困難，自那時起每年至少購買萬斤柳丁，並分送至桃園的育幼院、養老院、家扶中心、教養中心等弱勢團體，且柳丁保存期限較久又應景，能讓大家在年節吃到當季的水果，得到關愛與溫暖。包括；市府社會局長陳寶民、桃園區長許敏松等皆一同出席。