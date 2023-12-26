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快訊／海虎意外經過曝光　海軍證實官兵為救人落海釀失蹤

▲海軍司令部參謀長吳立平中將。（圖／記者宋良義攝）

▲海軍司令部參謀長吳立平中將。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

海軍轄屬256戰隊的海虎潛艦21日發生官兵落海意外，至今（26日）仍有3人未被尋獲。海軍司令部參謀長吳立平中將今上午指出，21日當天先有4人去回收救難浮標，結果3人落海，包括目前失蹤的兩人，後來兵器長加上6名救生組人員救援，然兵器長及2位救生組人員也落水，其中兵器長及1人被1106艦救回來，另一人則失蹤中。針對救援兵力，吳立平透露，到今天上午止，總共派80架次飛機、76艘次船艦，另也派了319車、918人次在雄港以南到恆春及小琉球沿岸找人。

海虎潛艦21日執行任務時，發生6名官兵落海意外，其中林姓士官長、顏姓及張姓士官至今仍未被尋獲，海軍與海巡皆派員持續搜索，不放棄一絲希望。針對意外原因，艦指部指出，原初判海虎軍艦登上甲板作業人員是因安全索撕裂致人員落海，但複經查證為人員遭瞬間湧浪拍落舷邊，安全扣環嚴重受力，扭曲變形鬆脫，致人員落海。

針海虎潛艦意外事發經過，吳立平26日在國防部記者會上指出，海虎潛艦這次執行任務時間是12月18日至29日，18日出海後按既定計畫在西南海域執行例行性演練；21日時，潛艦在潛航時發現有異音，開始上浮檢查，後來發現木質的後救難浮標蓋板因正浮力而脫落，為避免蓋板內部，約300公尺連接救難浮標的鋼纜纏繞潛艦車葉，所以派員回收。

當時第一批人員有4人，由於軌道寬度不到一尺，越往後走越窄，人員沿著邊走，要開始收時，湧浪抬升，以致人員被拍打到外面去，不過當下因人員掛安全索，所以非一開始就掉到海裡；後來3人掉到海裡，包括目前仍在協尋的2人，另一人被安全索掛著，且安全索未斷，所以被救起。

接著是一名兵器長見狀來協助，然該人也被湧浪拍到海裡，後來被1106艦救回來。第三批派了6名救生組人員，所以總共出去的有11人。6名救生組人員中，有1位是正在搜尋的人，另一位也是被1106艦救回來，其他4人在搜救過程有受傷。目前救起來的3人及4人傷患，都送到海軍總醫院救治，而受傷官兵剛開始心緒不穩定，目前已平復當中。

▲▼海軍司令部參謀長吳立平中將。（圖／記者宋良義攝）

吳立平強調，一開始非處理人員救生，剛開始處理是救難浮標漂出去情況，等到人員掛在外面時，救生組出去開始做人員救生。「所以他人員落海，安全索掉在環扣上面，所以每個人落海的時間，他不是一次掉下去，是陸陸續續下去」。

對於救援兵力，吳立平透露，到今天上午止，空中兵力總共派80架次飛機，水面兵力是76艘次，岸際部分，從高雄港以南到恆春，包括小琉球沿岸，也派了319車、918人次在沿岸找人。海軍延長72小時持續搜救，詳細全案還在由督察長室專案小組釐清中。

針對當天海象，吳立平指出，當天風速是五級，沒有超出作業限制，但當天西南海域問題是湧浪抬舉狀況比較嚴重、比較高。潛艦潛航時受表面海相影響小，在水底下其實是安全。

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