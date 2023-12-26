11官兵經歷海虎潛艦意外　回收救難浮標2人、救援組1人仍失蹤

▲海軍司令部參謀長吳立平中將說明海虎潛艦意外。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對海虎潛艦21日6名官兵落海意外，海軍司令部參謀長吳立平中將指出，當天先派4人回收脫落的後救難浮標，然其中3人落海，兵器長見狀救援也不幸落水，因此出動6名救生組人員，結果2人又因湧浪落海；落海的6人中，回收組2人加救難組1人失蹤，兵器長及回收組1人、救生組1人獲救。

海虎潛艦21日發生6名官兵落海意外，陳姓少校（兵器長）、叢姓上尉與李姓士官等3員當天已獲救且意識清楚，另林姓士官長、顏姓及張姓士官仍持續被搜救中。國防部26日上午舉辦例行記者會，媒體關切海虎潛艦意外。

吳立平指出，海虎潛艦21日潛航時發現異音而上浮，發現木質的後救難浮標因正浮力脫落，為避免約300公尺連接救難浮標的鋼纜纏繞潛艦車葉，隨即派4人回收；然回收期間，3人被湧浪拍打掉入海裡，其中1人被安全索掛著，且安全索未斷，所以被救起，另2人目前失蹤，包括林姓士官長。

兵器長見狀來協助，然也被湧浪拍到海裡，所幸被1106艦救回來。接著，6名救生組人員被派出去救援，所以總共出去的有11人；6名救生組人員中，2人落海，1人被1106艦救回來，另1人則失蹤，其他4人在搜救過程有受傷。

吳立平說，落海獲救的3人以及4名傷患，都送到海軍總醫院救治，而受傷官兵剛開始心緒不穩定，目前已平復當中。