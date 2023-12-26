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社會 社會焦點 保障人權

獨／6人救生組啟動救援！張姓士官出勤落海…妻忍淚：拜託大家了

記者戴若涵／台北報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍鑑21日下午發生意外，搜救至今已6天，仍有3名落海官兵尚未尋獲。據了解，其中一名失聯官兵為救生組的張姓士官，其妻聲聲呼喚，天氣很冷要老公回家吧，令人鼻酸。

▲▼海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲海虎潛艦3官兵落海失蹤，軍方全力搜救中 。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

海虎潛艦21日發生6名官兵落海意外，事發起因為，海虎潛艦潛航時發現異音，上浮後查出木質的救難浮標脫落，為避免連接救難浮標、約300公尺長的鋼纜纏繞潛艦的車葉，造成安全問題，軍方隨即派出4人回收浮標。

不料，過程中3名官兵遭瞬間而來的10多米高湧浪打入海，其中一人因安全繩索未斷，人掛在潛艦周圍，順利被救起，但另外2人（林姓士官長、顏姓士官）目前仍失蹤，生死未卜。

兵器長見狀，隨即趕上前協助，也遭湧浪拍落海中，所幸被1106鑑救起。事件發生後，救生組隨即啟動救援行動，派出6名組員前往救人，但2人落海，其中一人被1106鑑救起，另一名張姓士官則失蹤。

 ▲▼海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

整起事件發生至今已6天，造成3名官兵失聯，雖已超過黃金救援時間，但軍方不放棄任何一絲希望，陸海空同步搜救，截至26日上午為止，派出80架飛機、76艘船艦，同時也派出319車、918人次在雄港以南到恆春，及小琉球沿岸搜尋。

而救生組張姓士官的妻子在事件發生後，強忍擔憂，透過CH16國際海事緊急通訊頻道發出24秒錄音，請求海上經過的船隻多多幫忙，仔細瞭望，「看看他們有沒有出現在附近，拜託大家了」，並喊話丈夫「老公該回來了，外面很冷」、「回家吧」，堅強的語調令人鼻酸。

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