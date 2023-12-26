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社會 社會焦點 保障人權

逼士兵借百萬給他！海軍海鋒大隊班長遭撤職　提行政訴訟贏了

▲▼高雄,左營軍港,左營軍區,飛彈,魚叉飛彈,海軍基地,左營,桃子園,房價 。（圖／記者張雅雲攝）

▲海軍海鋒大隊王姓上士班長逼士兵貸款百萬借錢給他花用，遭記3大過撤職，他不服提出行政訴訟。（示意圖／ETtoday資料照）

記者吳佩蓁／高雄報導

海軍海鋒大隊王姓上士班長去年6月間，要求吳姓士兵以個人信貸借款100萬元給他花用，他原本承諾會按期還款，事後卻食言，還獅子大開口要吳再融資借45萬給他，此外，王男還向另名沈姓士兵借款5萬元，遭艦指部記3支大過撤職，但王男認為軍方程序上不合理，先提起訴願遭駁回，又再提起行政訴訟，高雄高等行政法院審理後，判王男勝訴，全案仍可上訴。

判決指出，今年2月2日海軍艦隊指揮部召開懲罰人評會，決議記王男3次大過，由於他1年內累計記大過3次已達撤職標準，海鋒大隊權責長官於2月6日簽核並呈報被告後，24日召開人評會，依規定決議核予王男撤職並停止任用3年。

王男主張，他在3月8日才收受海鋒大隊記3大過的懲罰處分，並於同日收到撤職處分，他認為收到記過處分時，他不知自己已累計3大過，在尚未向上級申訴的情形下，就直接收到撤職令，程序上並不合理。希望法官從輕考量，將原處分之撤職改為汰除，讓他能有正常工作及領取退伍金。

高雄高等行政法院審理後認為，記大過3次之懲罰處分尚未經海鋒大隊作成書面處分並送達王男，該懲罰處分就未對外發生效力，因此人評會審議時，王男並不符合在1年內累計記大過3次之要件，海軍艦指部竟逕行決議將他撤職並停止任用3年，即有違反陸海空軍懲罰法第20條第2項規定之情事，判王男勝訴，原處分之撤職令及該訴願決定部分均撤銷，全案仍可上訴。

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