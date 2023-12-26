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立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

圖、文／CTWANT

山地原住民立委選情白熱化，總計全國10人爭奪3席立委席次，不過其中一名無當籍候選人林世偉卻被控性騷，公然對年輕男工讀生表示「要不要來新竹跟我打一X」，甚至在沒有監視器的地方，以手偷摸對方屁股，讓工讀生感到相當不舒服，憤而提告性騷，但林世偉卻拒絕前往警局製作筆錄，偵辦進度因此遭到延宕。 

山地原住民立委候選人林世偉作風頗具爭議，常在抖音平台上大方秀出僅著內褲熱舞的畫面。（圖／翻攝自抖音林世偉藝術家）

▲山地原住民立委候選人林世偉作風頗具爭議，常在抖音平台上大方秀出僅著內褲熱舞的畫面。（圖／CTWANT提供，下同）

66歲的新竹縣尖石鄉水田部落泰雅族藝術家林世偉(YawiYagaw)，行事作風頗具爭議，其日前在山地原民族立委候選人的政見高峰會上，因脫口痛罵中華民國政府「王八蛋」，甚至激動飆罵髒話意外爆紅，引發網友關注，甚至將多個片段截圖做成謎因梗圖，讓他瞬間收穫不少流量。在此同時林世偉卻也被指控在今年10月間前往台東拜票時，對工讀生性騷擾。

有民眾出面爆料投訴，指自己今年10月於台東鐵花村擔任展場工讀時，遭到林世偉性騷。（圖／翻攝自Dcard）

▲有民眾出面爆料投訴，指自己今年10月於台東鐵花村擔任展場工讀時，遭到林世偉性騷。

22歲的工讀生阿明（化名）向本刊表示，今年9月他擔任原住民文化創意產業聚落的展場工讀生，主要負責引導遊客看展與解說，再將遊客引導前往2樓，交由其他同事負責後續導覽。10月12日時，林世偉以藝術家及山地原住民族立委參選人的身分，在台東縣府原民處的帶領下前來看展，由於當時人潮不多，阿明也因此上前為林世偉解說，未料卻是惡夢開始。

阿明控訴指出，林世偉一見到他就主動要求交換聯繫方式，更不斷對他表示，「你好帥」、「你長得真好看」，起初他也不以為意，未料隨著展場解說的進行，林世偉竟說「你是Gay嗎？」「我猜你應該是7分同3分異」「你有打過炮嗎？」「有來新竹的話可以找我，我可以當0」「我們可以互吹互X」等語，讓他感到相當不舒服，但礙於林世偉是縣府貴賓，因此未做出過激反應。

後續林世偉到2樓時，不斷試圖與阿明肢體碰觸，並表示希望看他手相，隨後得出「你是處男吼，但是是一個很色的處男」等結論；在監視器看不到的角落，林世偉直接伸手摸向阿明屁股，更以其下體碰觸阿明下體，讓阿明當場嚇傻。事後，阿明在自己的個人社群軟體上抒發此一狀況，林世偉還用line傳送自己穿薄長裙掀內褲跳舞的短影音給阿明看，讓阿明覺得相當不舒服，也驚覺遭到性騷擾，遂在4天後先向主管回報隨即前往派出所報案。

讓阿明無法接受的是，儘管主管力挺、目睹一切過程的同事也願意出面當證人，但被指控性騷擾的林世偉卻遲遲不願前來台東製作筆錄。阿明忍無可忍之下，也曾詢問林世偉為何不願出面作筆錄，林則回應「我的律師說我不需要作」便結束整個對話，讓阿明完全無法接受。

從監視器畫面中可以看見，林世偉（左）的手試圖摟向展場工讀生。（圖／當事人提供）

▲從監視器畫面中可以看見，林世偉（左）的手試圖摟向展場工讀生。

面對相關指控，林世偉反駁怒批是惡人先告狀，如果對方真的有不舒服，當下也都沒有推掉，就算他是同性戀，對方也根本不是他的菜，而且他自己做人權做社會運動的，根本不會做這種事。如今選戰只剩不到一個月，在各大媒體指出遭到他性騷擾，「到底有何居心？」

林世偉表示也將對阿明提告妨害名譽與違反選罷法、意圖使人不當選等罪名，而對於媒體的報導，林世偉則指出，「你們真的很誇張，這樣對我很不公平，我的律師也說可以對你們提告。」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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