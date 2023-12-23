一整排人海！柯文哲高雄岡山造勢「空拍圖曝光」　現場突破5萬人

▲柯文哲高雄岡山「三粉大造勢」空拍圖。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／高雄報導

民眾黨總統候選人柯文哲23日行程滿檔，一連跑桃園、新竹市和高雄市3地，岡山晚間舉辦的「三粉大造勢」人數破5萬人，柯文哲於晚間8時08分大進場，走了整整35分鐘，直至8時43分才抵達活動舞台前；而稍早民眾黨也提供造勢空拍圖，並稱除了現場人數以外，網路直播同上最高達6萬人。

柯文哲23日晚間出席由韓粉陳清茂幫忙舉辦的「三粉大造勢」，據了解，現場椅子擺放1萬8000張，但只見椅子全部坐滿，旁邊則站一排支持者，且人多到看不見盡頭，主持人約於晚間7時30分左右宣布，現場破3萬人；而活動進到尾聲時，主持人宣布現場破5萬人。

陳清茂事後透露，柯文哲於晚間8時08分大進場，但轉播直到8時23分才開始直播；而主持人林珍羽和一行幕僚、立委候選人在台上狂喊口號，迎接柯文哲走上舞台，想不到等了10分鐘，都還看不到柯文哲所在位置，現場一度唱起歌來；而柯文哲直至晚間8時43分才走到舞台上，且因支持者過多，柯一度踉蹌走不上舞台，得由旁人與維安攙扶才步上樓梯。

▼柯文哲大進場，眾多幕僚、立委候選人站在舞台上等了許多，都看不到柯文哲的身影，直至8時43分才順利走上台。（圖／記者袁茵攝）