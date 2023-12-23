籲侯康要參考郭台銘兩岸和平宣言　王金平：對藍營整合有更好效果

▲王金平出席侯友宜凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院前院長王金平，今（23日）出席國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的凱道造勢晚會。王金平讚侯友宜對國政熟悉度越來越好，口才越來越流利，能暢所欲言，且他對侯的國政論述都非常敬佩。另外，王金平也喊話國民黨跟候選人，要注意、重視鴻海創辦人郭台銘提出的和平宣言論述，能參考就參考，能採取就採取，相信對藍營整合會產生更好效果。

國民黨23日在台北凱道舉辦「台灣平安 人民侯康」造勢晚會，身兼侯友宜全國後援會總會長的王金平，致詞時率榮譽總會長吳伯雄及多名後援會長現身。

王金平說，侯友宜自從參選以來，對國政熟悉度越來越好，口才越來越流利，能暢所欲言，把國政要點述說給人民聽，所以大家對侯非常有信心。他對侯的所有國政論述都非常敬佩，且自從趙當侯副手後，兩位是最佳組合，互補性非常高，對兩人的當選非常有信心。

王金平表示，兩岸和平方面，他看到郭台銘提出「兩岸和平宣言」，希望國民黨及候選人要注意、重視郭的和平宣言論述，能參考就參考，能採取就採取，相信對藍營整合產生更好效果。

王金平也強調，他一定要藉這最好機會，看怎樣團結整合6成期待政黨輪替的民意，大家結合在一起，才是侯康配當選最佳保證，大家要共同努力，贏得中華民國最後的勝利。

前副總統蕭萬長致詞表示，侯友宜是他所期待的新國家領導人，選侯友宜，一定可以讓國家更安全、兩岸可以和平、社會經濟可以安定繁榮，這樣台灣會有個很美麗的未來，日子會很好過。

▼蕭萬長致詞。（圖／記者林敬旻攝）