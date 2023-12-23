快訊／8萬支持者揮手電筒唱「堅持」　侯友宜、趙少康聖誕願望曝光

▲侯友宜凱道造勢晚會，總統、副總統候選人侯友宜、趙少康登台。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（23）日在凱道舉辦「台灣平安 人民侯康」造勢，在進場前，兩人及國民黨主席朱立倫也在凱道頭的聖誕樹下寫下心願，三人均寫下「政黨輪替、侯康當選」等願望，而在今日的造勢尾聲，主辦單位也邀請台下8萬支持者高舉手機手電筒，與他們一起合唱「堅持」。

今日的造勢由侯友宜全國後援會總會長王金平、顧問團總團長蕭萬長、前總統馬英九依序致詞，接著則由不分區提名人韓國瑜率全體不分區提名人上台致詞。藍營執政的15名縣市首長、議長也上台展現大團結氣勢，迎接侯友宜與趙少康大進場。

▲侯友宜、趙少康、朱立倫在「許願平安樹」上的願望。（圖／記者蘇晏男攝）



侯康進場時，他們也與朱立倫一同在國民黨安排的聖誕樹上寫下願望，侯友宜寫下「安居樂業 政黨輪替」、趙少康寫「政黨輪替」、朱立倫則寫，「台灣平安 政黨輪替 侯康當選」。

雖然天公不作美，凱道現場飄著毛毛細雨，但上萬名支持者仍相當熱情，高舉著「漢子做總統」、「挺南部囝仔」、「傳統市場最具人情味」、「民主要制衡、政黨要輪替」的牌子，現場也有30多位直播主直接在現場做直播。

而在活動的最後，主辦單位也播放「堅持」歌曲，台上的藍營議長，及藍營縣市首長等藍營大咖，也把手機拿出來當手電筒一起揮舞，而台下的支持者也一同開啟手電筒形成一片燈海，整場造勢活動展現藍營大團結。



