快訊／凱道展18公尺超大國旗！　侯友宜承諾：做人民的總統不分藍綠

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（23）日在凱道舉辦「台灣平安 人民侯康」造勢，侯康大進場時，現場支持者也展開長度18公尺的超大國旗。侯友宜致詞時承諾，未來一定做人民的總統，絕對不分藍綠，「一定給他做到好」。

▲國民黨總統候選人侯友宜出席凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）



侯友宜上台致詞時表示，今天的天氣非常的冷，外面的風雨很大。 大家在這裡已經坐了2個多小時，有的人下午2點就在等，等到現在還在這裡，他看了非常非常的感動，而且到這個時候，大家都沒有離開，他在這裡，「先跟前面人民最大的、最偉大支持我、疼惜我的中華民國，我們台灣的所有的人民，深深地一鞠躬，感謝大家！ 」。



侯友宜說，雨這麼大，他知道大家有信心他很感動，「但我絕對不會掉眼淚，我一定會贏對不對！我們贏回來中華民國好不好！贏回來對台灣的使命好不好！ 」。



侯友宜提到，他這2天回到南部，從故鄉嘉義出發，到今天從高雄回來，人家說南部什麼「綠到出汁」，他真的看不到啊，他回去的時候，嘉義、朴子、民雄、東石，包括水上，沿路車隊在掃街，大家都在比OK，好多人從店裡面衝出來，也有人從車窗搖下車窗比OK，還有樓上的人也比OK；他們都說一句：「哎唷，我們支持萬事都OK、人民就有好康的OK，對不對！ 」。





侯友宜再說，他看到不分黨派的人都跑出來，不管他是什麼黨，南部人情義相挺他，南部人是看到政黨做不好，都叫他下台，大家等民進黨下台的聲音等了7年多。所以媒體問他一句話，「你是來南部拔樁嗎？你南部小孩來拔樁嗎？」他說沒有，他不是來拔樁，他是來聽人民的聲音的，人民的期待，就是政黨輪替的期待。



「人民要一個清廉的政府」，侯友宜說，那天在政見發表會，賴清德說了一句話，他說：他的弊案都查過了，60幾件的高端都沒有事情。「我真的是聽不下去，你聽得下去嗎？ 要不然你封存30年是為了什麼？ 超思案也沒有事情了，進口的雞蛋的問題在哪裡？他們都覺得民眾好像已經忘記了」。



侯友宜說，「我們少康兄也說得很清楚，民進黨執政沒有半招，選舉全部是奧步。又來了，他沒有什麼招式，4年前我們韓國瑜市長在選總統，他是怎麼被打敗的，你知道嗎？ 一個抗中保台，然後就慘了。 當時如果他當選，我們根本不用在這裡淋雨，我們吃飽飽過上好日子了，就是他們一個抗中保台。現在呢？連我跟所有國民黨，他們都我把它抹下去，用抗中保台的方式，說我們是紅派。這難道有道理？ 」



侯友宜再說，他回到故鄉，有許多老人家都是看著他長大，很多同學都說，他就是吃台灣米，喝著台灣水長大的，就是最標準土生土長的，「民進黨就出一張嘴在愛臺灣，哪一個跟你一樣？ 穿著衣服衝出去不怕生死跟壞人相搏？誰有參加過槍戰？那些人都是用嘴在講，而你是用生命在顧臺灣，你這種人說會去背叛台灣，那是不可能的事情，所以不要來說賣台，不要來說我們親中」。

侯友宜批評，賴清德說中華民國憲法是神話，又不肯放棄台獨、不肯廢除台獨黨綱，「這樣鄙視中華民國、鄙視中華民國憲法的人，沒有資格擔任中華民國的總統！」侯友宜強調，因為國家人民的養育，他才能站在這個舞台，為了中華民國，無論怎麼被汙辱他都會承受，「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝，守護中華民國，團結台灣這片土地，就是我一輩子的信念！」

「我一輩子一定保護中華民國，中華民國是把我養大的母親」。侯友宜說，對於兩岸他一定會對話、好好的交流，大家增進理解，互相重啟兩岸的對話交流，「不要再用那些有的沒的抹紅的招式，套在我侯友宜、套在國民黨所有人的身上，這是招數、意識形態的操弄，人民是有智慧判斷的，這個事情絕對不能再發生」。



侯友宜說，把人家抹一抹，現在又沒招了，就說他和黑金勾結，有夠奇怪，「我記得賴清德當立委的時候，他還當面公開稱讚過我，他說我是他看過嫉惡如仇、掃黑的除暴英雄。現在大家一起選舉，選到後來說，我是和黑金站在一起。」



侯友宜強調，他做事很清楚，對事不對人，不對就不對，該處理就處理，人家對我們好，我們就要對他好，對好人要更好，對壞人要越壞。賴清德不是啊，人家說他們那裡有黑金，他就裝傻當作沒聽到，賴清德縱容新潮流，就是同流合污！





侯友宜說，如果讓賴當選、讓民進黨繼續執政，這些犯罪就沒人查；所以一定要讓侯友宜、趙少康當選，我們成立新的特偵組，一件一件把他揪出來，一件一件把他抓出來，絕對不輕易放過。我辦案一定非常公平，誰犯法都一樣，不是只有辦民進黨，誰敢官商勾結，欺騙人民，我都辦，這才是對的。臺灣需要團結、臺灣不是要對立分化與衝突，所以辦案一要一定要公平、公開、公正對待所有的人。



侯友宜說，他一定跟趙少康一起拚，跟所有的立委在一起，跟各縣市長都會在一起，「我剛剛看到許淑華在笑，他說，臺中捷運的藍線延伸到南投，喊了半天沒人理他。 選舉到了我一喊、盧秀燕一喊、許淑華意一喊，人家現在已經開始做了，現在還欠了一條綠線，我們繼續喊，不知道他們會不會綠線就做下去了，他不給你，他們就是要做一個所有執政，只分藍綠，我當總統，我絕對當一個人民的總統，不分藍綠，地方所需要的，我通通都做到」。



侯友宜說，今天要拜託大家，總統票投3、做你的靠山，3號；臺灣換新衣，人民有好康，總統票一定要投3號。區域立委那一票大家要支持，國會才有辦法過半。國民黨不分區在韓國瑜帶領下，9號國民黨投下去，讓不分區的人越來越多，這三票拜託大家。