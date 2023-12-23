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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰觀察／率8萬人壓境凱道　侯友宜猛轟民進黨加溫「藍綠對決」

▲侯友宜凱道造勢晚會，韓國瑜、朱立倫、侯友宜、趙少康同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜凱道造勢晚會，韓國瑜、朱立倫、侯友宜、趙少康同台。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大選進入最後倒數，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（23）日在台北凱道舉辦造勢晚會，除黨內大咖、15位執政縣市長不畏風雨力挺外，主辦方更宣稱與會者破8萬。國民黨支持者一路從景福門向鄰近兩側主要道路蔓延，大家口中齊喊「台灣平安！人民侯康！」聲勢場面驚人。侯友宜致詞時高喊「縱容新潮流，就是同流合污」，前總統馬英九批「賴皮寮」，不分區龍頭韓國瑜也轟民進黨不分區第14名的王義川「神經病」，接連對民進黨重拳出擊，加溫選戰關頭「藍綠對決」態勢。

由於國民黨並未爭取到選前之夜的凱道路權，因此今晚造勢也是選前唯一的一場，由於場地正對著總統府，極富政黨輪替意涵。把握難得的機會，不只正副總統候選人，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、後援會總會長王金平、顧問團總團長蕭萬長、全國執政縣市首長及議長，以及區域立委及不分區立委候選人都出席，國民黨可說全員出動。

為了在選戰最後關頭堆疊「藍綠對決」態勢，以及對應民進黨強打「芒果乾（亡國感）」，侯友宜致詞時針對賴清德重砲開轟，痛斥賴「縱容新潮流，就是同流合污」，未來當選將成立特偵組，絕對不放過他們。趙少康致詞也批，民進黨很會選舉，但不能靠選舉治天下，把台灣搞得一蹋糊塗，能源、外交、國防沒有一個是好的政策，所以「民進黨要下台！」

▲侯友宜凱道造勢晚會，支持者熱情冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜凱道造勢晚會，支持者熱情冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝）

這場造勢在寒風細雨中進行，主辦方宣稱與會者破了8萬，從空拍畫面來看，人潮已經漫出凱道， 壓境中山南路兩側，侯友宜為此感動到紅了眼眶，還頻頻強忍稱「我不會哭」。過程中，除了正副總統候選人重砲轟擊之外，前總統馬英九也批賴清德「賴皮寮」，不分區龍頭韓國瑜亦轟王義川「神經病」，接連對民進黨重拳出擊，讓全場數萬支持者高聲叫好，炒熱厭綠情緒到最高點。

除了形塑「藍綠對決」之外，適逢民眾黨總統候選人柯文哲也在高雄參加韓粉直播主陳清茂舉辦的「三粉造勢」，國民黨今天也與之暗中較勁，例如在韓國瑜的領軍下，挑大師、杏仁哥等數十位知名韓粉及韓粉直播主都到場力挺侯康配；同時，先前挺郭的激動姐、屏東縣議長周典論等人也都歸隊。

▲新北媽媽不畏風寒，帶著大兒子與小小孩來力挺侯友宜。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲新北媽媽不畏風寒，帶著大兒子與小小孩來力挺侯友宜。（圖／記者鄭佩玟攝）

另外，針對未來選戰最關鍵的中間及青年票，國民黨全場穿插不少正向、溫馨、改變的元素，包括替侯友宜戴上聖誕手環，以及趙少康疾呼12月25日行憲紀念日同時也是聖誕節放假，讓青年在聖誕夜盡情狂歡，全場散發出積極、正向氛圍。

選戰進入倒數3週，國民黨在風雨之中催出8萬支持者，儘管主旋律仍是藍綠對決，對民進黨及賴清德輪番砲轟；但也不給在高雄造勢的柯文哲機會，設法召喚回重量級韓粉、郭粉，壓制其氣燄。不只如此，國民黨也用正向、積極的元素，爭取最關鍵的中間及青年票。在這場競爭激烈的三腳督總統選戰中，企圖逆轉勝。

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