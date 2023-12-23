　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康記錯了？　黃揚明曝：與賴清德並未在立院同事過

▲國民黨副總統候選人趙少康於電視政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康於電視政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

第16任副總統政見會22日登場，國民黨候選人趙少康發言時，不滿被指他將架空國民黨總統候選人侯友宜，向民進黨總統候選人賴清德喊話，「不用那麼怕我嘛，我沒有那麼可怕，我們立法院也同事過」。不過，資深媒體人黃揚明指出，趙少康、賴清德兩人並未在立法院同事過。也沒有在政壇共事過。

黃揚明表示，趙少康最後一任擔任立委是第二屆立委，任期到1996年1月31日止。之後就轉往媒體圈發展。賴清德首次參選是1996年的第三屆國大代表選舉，任期是1996年5月20日開始。參選立委則是第四屆立委，1998年12月投票、1999年2月1日就職，兩人時間未重疊。

趙少康首次參選是在1981年，第一次參選的他該選區第二高票當選台北市議會議員，1987年則進軍立法院，成為第一屆立委之一，之後在1992年選舉再度勝選，期間還曾參選台北市長，以得票數第二高敗給當時的對手、民進黨的陳水扁，1996年宣布淡出政治圈。

賴清德登上政治舞台，第一次當上民意代表是在1996年當選台南市第一選區的第三屆國民大會代表，接著1998年才選上台南市選區立法委員。

ET快訊
開車返家壓到東西！男下車一看　32歲鄰居遭輾斃
發熱衣竟越穿越冷！　醫曝：3穿法NG
人妻狂劈腿！　和4男「多次啪啪」慘了
替以色列士兵擋下子彈！　「防彈iPhone」型號曝光
iOS 17.2.1實測表現出爐！　1機型續航增加
和15歲女友啪啪10次　男友遭討250萬元！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選前唯一凱道造勢！　國民黨今晚號召6萬人拚逆轉

對總統大選表態？　時力列兩條件：看哪位候選人更符合時力理念

柯文哲新竹家鄉大造勢　民眾黨喊8000人齊聚挺柯盈

跨海相挺柯文哲　高虹安：台灣需要務實討論政策、團結全民的總統

藍營女神盧秀燕！無畏寒流跨7縣市趕5場助選　拚政黨輪替國會過半

趙少康口誤「賴清德我老大」　侯友宜：他很會創造話題一講新聞就報

送就職週年禮包！蔣萬安推抽獎活動　邀請市民分享台北最美的角落

談農地爭議　柯媽：沒有違法的事「還說柯文哲是田僑仔」

趙少康記錯了？　媒體人曝：與賴清德並未在立院同事過

蕭美琴指台灣在世界上遇很多挑戰　「延續蔡英文路線能獲國際信任」

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

炎亞綸確定不回歸《營業中3》　郭泓志加入虧姚元浩：不好相處

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

43歲小嫻宣布：我考上大學了！　圓夢進音樂系「我是榜首」

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

選前唯一凱道造勢！　國民黨今晚號召6萬人拚逆轉

對總統大選表態？　時力列兩條件：看哪位候選人更符合時力理念

柯文哲新竹家鄉大造勢　民眾黨喊8000人齊聚挺柯盈

跨海相挺柯文哲　高虹安：台灣需要務實討論政策、團結全民的總統

藍營女神盧秀燕！無畏寒流跨7縣市趕5場助選　拚政黨輪替國會過半

趙少康口誤「賴清德我老大」　侯友宜：他很會創造話題一講新聞就報

送就職週年禮包！蔣萬安推抽獎活動　邀請市民分享台北最美的角落

談農地爭議　柯媽：沒有違法的事「還說柯文哲是田僑仔」

趙少康記錯了？　媒體人曝：與賴清德並未在立院同事過

蕭美琴指台灣在世界上遇很多挑戰　「延續蔡英文路線能獲國際信任」

新北三寶騎士跨雙黃線超車！　慘被砂石車貨車「三明治夾擊」　

台南官田消防隊攜手小森林幼兒園　共推動防火宣導

選前唯一凱道造勢！　國民黨今晚號召6萬人拚逆轉

對總統大選表態？　時力列兩條件：看哪位候選人更符合時力理念

中港大排「2km耶誕燈海」點亮！2000條LED樹海　還有麋鹿、白兔燈

柯文哲新竹家鄉大造勢　民眾黨喊8000人齊聚挺柯盈

開車返家感覺壓到東西！新竹男下車一看嚇壞　同村鄰居慘遭輾斃

美媒：瓦格納首腦墜機是暗殺　俄高官一手策劃「普丁早知情」

跨海相挺柯文哲　高虹安：台灣需要務實討論政策、團結全民的總統

薩波尼斯大三元領軍！　國王15分差射太陽近8戰6勝

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

認口誤！趙少康三度澄清：侯是最好的總統

直擊／高雄在地綠營倒戈挺侯友宜！　高喊凍蒜手比3

快訊／找到海虎潛艦救難浮標、救生衣　仍未尋獲落海官兵

韓國瑜問江啟臣妻「他鼻子大厲不厲害」

趙少康又口誤「江啟臣是恐怖分子」改口是賴清德

分析／趙少康不被口誤打亂節奏！開炮又遞橄欖枝　宛如「戰情室」上線

分析／吳欣盈全程念稿零互動　母語非中文仍努力闡述政見展誠意

侯友宜讚他政見會表現最好！　趙少康再喊：兄當選就是我的老大

北市府徵才釋出201個職缺　月薪最高可達7萬

海虎軍艦落海意外原因調查出爐　3官兵落水仍未尋獲

分析／蕭美琴「英」式論述講政策也回爭議　趙少康重拳打在棉花上

選戰觀察／400年來第一戰！侯友宜「回嘉」　盼「嘉義人支持家己人」

記者受陸指示做「侯康」超車假民調　綠委指金溥聰先知：真的有人做假

謝立功逼宮黃珊珊　柯喊一致對外

更多熱門

相關新聞

蕭美琴指台灣在世界上遇很多挑戰　「延續蔡英文路線能獲國際信任」

蕭美琴指台灣在世界上遇很多挑戰　「延續蔡英文路線能獲國際信任」

民進黨副總統候選人蕭美琴今（23日）上午前往宜蘭，參與立委候選人陳俊宇舉辦的行銷頭城「黃金茂谷柑」活動及三星造勢活動，蕭美琴致詞時強調，台灣在世界上遇到很多挑戰，尤其區域和平很重要，台灣的國防、經濟要夠強大才不會被欺負，在國際上更要多交朋友，蔡英文這幾年已獲得國際信任與肯定，所以要支持賴蕭配，延續蔡英文路線，才能得到國際的信任。

趙少康自爆「父母死於肺腺癌」要改善空汙　國健署：非唯一風險因子

趙少康自爆「父母死於肺腺癌」要改善空汙　國健署：非唯一風險因子

賴清德：柯文哲炒作農地來賺大錢

賴清德：柯文哲炒作農地來賺大錢

賴清德：凱旋苑租金比101大樓還貴

賴清德：凱旋苑租金比101大樓還貴

「請吳欣盈不要蹭蕭美琴」　趙怡翔嗆：拿蕭的外交成績宣傳成自己的

「請吳欣盈不要蹭蕭美琴」　趙怡翔嗆：拿蕭的外交成績宣傳成自己的

關鍵字：

2024總統2024侯友宜趙少康

讀者迴響

熱門新聞

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

戴凱文混血臉「代表台灣參賽」挨批

阿本「那個人是我第一任男友」

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

周曉涵寒流現蹤華西街「穿超少」！

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面