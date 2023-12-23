趙少康記錯了？　媒體人曝：與賴清德並未在立院同事過

▲國民黨副總統候選人趙少康於電視政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

第16任副總統政見會22日登場，國民黨候選人趙少康發言時，不滿被指他將架空國民黨總統候選人侯友宜，向民進黨總統候選人賴清德喊話，「不用那麼怕我嘛，我沒有那麼可怕，我們立法院也同事過」。不過，資深媒體人黃揚明指出，趙少康、賴清德兩人並未在立法院同事過。也沒有在政壇共事過。

黃揚明表示，趙少康最後一任擔任立委是第二屆立委，任期到1996年1月31日止。之後就轉往媒體圈發展。賴清德首次參選是1996年的第三屆國大代表選舉，任期是1996年5月20日開始。參選立委則是第四屆立委，1998年12月投票、1999年2月1日就職，兩人時間未重疊。

趙少康首次參選是在1981年，第一次參選的他該選區第二高票當選台北市議會議員，1987年則進軍立法院，成為第一屆立委之一，之後在1992年選舉再度勝選，期間還曾參選台北市長，以得票數第二高敗給當時的對手、民進黨的陳水扁，1996年宣布淡出政治圈。

賴清德登上政治舞台，第一次當上民意代表是在1996年當選台南市第一選區的第三屆國民大會代表，接著1998年才選上台南市選區立法委員。