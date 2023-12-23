蕭美琴指台灣在世界上遇很多挑戰　「延續蔡英文路線能獲國際信任」

▲蕭美琴出席宜蘭造勢活動。（圖／賴清德競選辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴今（23日）上午前往宜蘭，參與立委候選人陳俊宇舉辦的行銷頭城「黃金茂谷柑」活動及三星造勢活動，蕭美琴致詞時強調，台灣在世界上遇到很多挑戰，尤其區域和平很重要，台灣的國防、經濟要夠強大才不會被欺負，在國際上更要多交朋友，蔡英文這幾年已獲得國際信任與肯定，所以要支持賴蕭配，延續蔡英文路線，才能得到國際的信任。

蕭美琴今抵達頭城，參與陳俊宇舉辦的行銷頭城「黃金茂谷柑」活動，與農民朋友及鄉親一一握手、合照致意，並在果園聆聽解說，現場體驗農作採收。隨後，接續前往三星出席造勢活動，地方代表及幹部也贈送蕭美琴、陳俊宇三星農特產銀柳和三星蔥，盼兩人皆能順利當選。

蕭美琴表示，台灣土地雖然不大，但是很多元，每個地方都有獨一無二的農產品，這就是台灣的特色，也值得讓人珍惜。這幾年在駐美期間，對於農業的貿易有涉略及研究，國家間農產品貿易確實不簡單，需要用心跟耐心來推動，像是農產品生產履歷、病蟲害檢疫、農藥檢測等多項規範，都有非常嚴格的科學標準。

蕭美琴強調，宜蘭立委候選人陳俊宇是農業子弟出身，看見他接近土地、了解農業，期盼他未來在立院成為「農民代言人」，對於農業推動、農產品達到行銷及外銷的標準等議題，都能替農民發聲。

蕭美琴進一步表示，宜蘭曾是民主聖地，孕育出台灣許多民主的前輩，像是林義雄、游錫堃、陳定南等，而民主需要傳承，陳俊宇從小就出身在重視民主價值的家庭裡成長，我相信他的理想，和為宜蘭服務的精神，就是很典型的「蘭陽精神」。

蕭美琴表示，自己在花蓮深耕服務十年時間，花蓮跟宜蘭可以說是共同生活圈，面臨的議題與問題皆相同，所以應該要通盤性共同思考來解決。

蕭美琴回憶，24年前初次參選僑選立委，過年除夕前來到宜蘭，收到陳菊院長送的銀柳，自己本身特別喜歡銀柳，除了代表喜氣之外，銀柳放在家裡10年也都沒壞 ，剝開後銀柳毛毛的像似貓毛般，像極了貓的溫暖又喜氣，三星擁有優質的農產品，其中台灣銀柳約有9成來自三星，所以台灣的過年都少不了三星的喜氣。

蕭美琴強調，這次選戰很關鍵，在世界上遇到很多挑戰，尤其區域的和平穩定很重要，台灣的國防、經濟要夠強大才不會被欺負，在國際上要多交朋友與人為善，才能得到其他國家的幫助。蔡英文總統這幾年已獲得國際信任與肯定，所以要支持賴蕭配，延續蔡英文路線，才能保護台灣的民主自由，秉持冷靜不躁進、理性不挑釁，才能得到國際的信任。