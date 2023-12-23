趙少康自爆「父母死於肺腺癌」要改善空汙　國健署：非唯一風險因子

▲國民黨副總統候選人趙少康於電視政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨日於政見發表會提到，自己父母都死於肺腺癌，他要重視空氣汙染和能源政策。衛福部國民健康署今日特別澄清，強調肺腺癌成因多元，空氣污染並非唯一風險因子。

趙少康昨表示，以前自己也反核，但那是以前了，「我父母親和40幾歲秘書都肺腺癌過世，周遭很多人都肺腺癌過世，這都跟空氣汙染有關，所以民進黨2025能源政策是徹底失敗的政策」。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰更在臉書證實「這是真的」，自曝趙少康父親是他當住院醫師時照顧肺癌過世，趙少康母親來急診室住院時剛好是值班總醫師，也曾去急診室看，希望趙如果剛選，能更加重視改善空氣污染，改善醫護過勞。

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國民健康署今日特別針對副總統政見發表會，候選人提及肺腺癌都跟空氣污染有關發布說明。國健署指出，世界衛生組織國際癌症研究機構(IARC)指出，與肺癌有關的風險因子仍以吸菸及二手菸為最主要，占70-80%。

其它則包含肺癌家族史等遺傳因素、室內外空氣污染如PM2.5、炒菜油煙、燃燒煤、柴油、木材、木炭等、肺部慢性發炎疾病史如慢性阻塞性肺病、肺結核等 、輻射物質如氡氣、長期於工作場所中暴露於砷、鎘等重金屬，以及石綿等纖維狀矽酸鹽等。

國健署也強調，近年來透過跨部會合作執行空污危害與健康防護之防制計畫，整體防治策略已逐漸奏效。110年癌症登記資料顯示，早期肺癌(0-1期)比例增為35.4%，五年存活率增為40.1%，相較過去皆有明顯成長。另我國整體肺癌標準化死亡率自100年每十萬人26人下降至111年每十萬人21.8人，降幅達16.2%。

由於國際實證皆建議LDCT肺癌篩檢應針對高風險族群進行，國健署表示，目前我國已經提供下列高風險族群2年1次LDCT肺癌篩檢服務：1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。2.重度吸菸者：50至74歲且吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

考量現階段國內外研究中，對於其他肺癌風險因子者（空氣污染、油煙、職業暴露、肺病相關疾病史）提供服務型LDCT肺癌篩檢，尚無具成效之實證。衛生福利部刻正補助相關計畫進行肺癌風險因子相關研究，後續將依據國際及本土研究結果之實證結果作為下一階段研議參考。