快訊／賴清德：侯友宜岳家凱旋苑　一坪租金比101大樓還要貴

▲賴清德今天下午出席台中場環島拼圖活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台中報導

民進黨總統候選人賴清德今（23）下午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」台中場造勢活動，一反先前10場以地方政策為主軸的作法，狂酸國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜及柯文哲，他批評，侯友宜岳家的凱旋苑一間5坪大的房間，一個月跟學生收新台幣1.6萬元，「一坪的租金已經比101大樓還要貴了，這樣合理嗎？」

賴清德今天下午出席台中場拼字活動時，談及社會住宅建設、區段徵收等議題，突話鋒一轉說，新北市塭仔圳土地重劃400公頃，市長侯友宜規劃2100戶社會住宅不夠，倘若以5％計算，還可以增加1萬戶社宅，這個計劃未來將在全台灣推動，不怕沒有土地，不怕沒有社會住宅，年輕人居住問題不怕不能解決。

賴清德宣示，如果地方沒有能力，不然這樣，用成本價賣給中央，由賴清德來負責興建，大家說好不好？侯友宜說他多照顧年輕人，多關心年輕人的居住問題，結果看看，一塊那麼好的土地，不敢拿出來蓋社會住宅，而他家的「大群館」現在叫做「凱旋苑」，本來99間，現在變103間，而且還漲價。

賴清德說，凱旋苑現在一坪的租金已經比101大樓還要貴了，這樣合理嗎？一間5坪大的房間，一個月跟人收1.6萬欸！所以他在政見發表會的時候，說自己家裡是礦工的工寮，在《區域計畫法》施行之前就合法存在了，現在大家批評，因此他宣布將交付公益信託，藉此紀念當年辛苦的礦工，同時也邀請侯友宜將他們家凱旋苑交付公益信託，免費給學生住。

賴清德說，但侯友宜有答應嗎？他說那是他老婆的，「我們當然知道那是她老婆岳家的，但你要選總統，過去你做市長，做個好心難道不行？」