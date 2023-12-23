快訊／賴清德：柯文哲家有真正的違建　炒作農地來賺大錢

▲「唱土地的歌，拚咱的希望」台中場活動下午登場。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台中報導

民眾黨總統候選人柯文哲持分農地遭爆違法闢建為收費停車場，開挖刨除水泥時，挖到疑似磚頭、水泥、鋼筋等事業廢棄物。對此，民進黨總統候選人賴清德今（23）批評，柯文哲家有「真正的違建」，還去炒作農地，以後變更（地目）來賺大錢，還沒有變更前就先變停車場收錢，「大家眼睛都很清楚，都知道什麼人對、什麼人不對，是不是這樣？」

賴清德今天下午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」台中場造勢活動，一反先前10場以地方政策為主軸的作法，狂酸藍白兩黨對手侯友宜及柯文哲。

賴清德說，柯文哲不是他們家有違建而已，那是真正的違建，不應該蓋的他們蓋了，還去炒作農地，「那是特農（指特定農業區農牧用地）欸！大家都知道，那是不能夠變更的，只能夠農地農用」，結果他用來蓋停車場，去停遊覽車賺錢，這樣對嗎？他這個叫炒農地，以後要等變更（地目），要來賺大錢的。

賴清德直言，還沒有變更之前，就先變停車場來收錢，所以自己在電視政見發表會時也提出邀請，是否願意將他們家這塊土地交付公益信託，提供社區公益使用，大家贊成嗎？結果柯文哲也不敢回應自己，「所以其實齁，大家眼睛都很清楚，都知道什麼人對、什麼人不對，是不是這樣？」