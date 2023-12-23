盧秀燕跨溪陪陳超明竹南市場拜票　讚他推動竹南科學園區

▲▼台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦23日上午陪同陳超明在竹南市場掃街拜票。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

選戰倒數21天，台中市市長盧秀燕與苗栗縣縣長鍾東錦，今(23)日聯手陪同陳超明於竹南市場掃街拜票，盧秀燕說，陳超明爭取竹南科學園區設置，奠定竹南地區發展基礎，這樣的做事能力值得她全力支持。

一早陳超明先前往中港市場拜票，接著再由台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦陪同下前往竹南市場向鄉親懇託，沿途凍蒜聲、加油聲不斷，許多鄉親也爭相與盧秀燕市長合照，並一起比出2號表達對陳超明的支持。

盧秀燕市長說，與陳超明相識甚久，從省議員至立法委員，不同階段兩個人都相互幫忙，一起為鄉親打拚。盧秀燕也說，陳超明爭取竹南科學園區設置，奠定現在竹南地區發展的基礎，這樣做事的能力與魄力十分不容易，因此，值得她親自前來向苗栗鄉親推薦會做事的陳超明。

鍾東錦則說，陳超明為海線地區爭取的建設不計其數，許多政績也逐步到位，接下來縣政府諸多施政會與陳超明繼續合作，打造幸福苗栗願景。

陳超明強調，感謝盧秀燕市長、鍾東錦縣長的聯合推薦，接下來將公布海線八鄉鎮行動願景地圖及各面向政見，與縣政府、海線鄉親一同打造苗栗願景。