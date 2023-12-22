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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廖先翔稱賴品妤「標案養助理」　賴還原時序：已對低俗抹黑提告

▲▼ 立委委員賴品妤。（圖／豈有此呂）

▲民進黨立委賴品妤。（圖／豈有此呂）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨新北市立委候選人廖先翔今赴地檢署，舉發民進黨立委賴品妤的林姓助理透過限制性招標方式，取得副總統賴清德萬里老家警衛據點採購案，涉嫌利用國安局警衛標案變相養助理。對此，賴品妤22日回應，林炳泰先生出租房屋在先，自己擔任立委在後，並按月支付林車馬費協助選區事務；廖先翔惡意穿鑿附會，也洗刷不了廖家「痟貪」事實，已委請律師提告。

廖先翔說，林炳泰應屬於「跑行程」的助理，不用進辦公室，只需要代表賴品妤參加地方活動或婚喪喜慶等行程，一般來說，這樣性質的助理確實不一定會報在公費助理名冊，而是由委員每個月自掏腰包補貼幾千塊的車馬費即可。但他質疑，賴品妤到底有沒有自掏腰包給付符合行情的薪資或津貼給林炳泰？又是否有以明示或暗示的方式告知林炳泰，可透過拿下國安局的限制性標案，來變相取代賴品妤應給付予的車馬費？

對於廖的指控，賴品妤表示，自己在昨天接獲消息後即與林炳泰先生確認，他早在賴副總統卸任行政院長之後，就將房屋出租給維安單位使用，一切符合法規；在2020年賴副總統就職之後，由國安局繼續跟林炳泰先生續簽租約，「也就是說，林炳泰先生出租房屋在先，我擔任立委在後。」

賴品妤指出，這整起事件非常簡單，就是林炳泰先生針對他自己的私人財產，有依法處置的自由；我亦不會干預助理合法處置私有財產。

賴品妤表示，自己當選立委後，聘任林炳泰擔任特助，並按月支付車馬費協助萬里區的事務；這與林先生如何處置私人財產，毫無相關。

賴品妤批評，廖先翔惡意穿鑿附會，已經造成許多地方鄉親的擔憂，並且嚴重傷害選風，將整場選舉低俗化；他再怎麼無中生有，也洗刷不了廖家父子兩代「痟貪」榨乾汐止，佔用國有地A錢、吃人民夠夠的事實，已經委請律師，將針對他低俗的惡意抹黑進行提告。

▼國民黨新北立委參選人廖先翔。（圖／廖先翔辦公室提供）

▲▼國民黨新北立委參選人廖先翔。（圖／廖先翔辦公室提供）

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