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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文赴南投助攻蔡銘軒　疾呼國會過半讓賴蕭配好好做事

▲總統蔡英文赴南投埔里鎮疾呼國會過半、推薦立委候選人蔡銘軒。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

▲總統蔡英文赴南投埔里鎮疾呼國會過半、推薦立委候選人蔡銘軒。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選最後衝刺倒數，總統蔡英文今天赴南投縣為民進黨立委候選人蔡銘軒、蔡培慧輔選，上午先後到埔里鎮地母廟、魚池鄉麒麟宮代化堂參拜，帶領現場支持者比出代表3號蔡銘軒的OK手勢，提醒「總統副總統選2號、立委選3號、政黨票6號」，也拜託鄉親跟全國各地親戚拉票，讓國會過半、支持正副總統賴清德和蕭美琴好好做事，強化國防並守護台灣。

蔡英文笑稱，她再過幾個月就要「畢業」了，畢業之前一定要來跟支持她的大家說謝謝：2016、2020兩屆總統大選都給她最高票，也讓民進黨能國會過半、讓她總統任內能好好打拚做事，「我們家族是沒有遺傳白頭髮的，但我白頭髮都跑出來了」；她強調如果國會沒過半，總統就做不了事情，拜託大家這次讓耐操的年輕人蔡銘軒進國會。

▲總統蔡英文赴南投埔里鎮疾呼國會過半、推薦立委候選人蔡銘軒。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

蔡英文回顧，近年來台灣碰到很多事情，但因為總統在做應變時有人民和國會過半的強力支持，才得以關關難過關關過，也因為台灣海峽和周邊海域是全球最忙碌的航線，如果受到影響，國際交通、貨輪和商務流量也會受影響，所以台海和平穩定是全世界的問題，台灣人獲得國際支持，也應該勇敢站出來保衛自己、把國防做好、投資國防產業，嚇阻可能侵犯者不敢妄動；而過去的幾任總統都想自製潛艦，但都沒成功，她一上任就指示國防部不畏困難、全力投入，最後成功做出海鯤號原型艦，未來希望有8艘潛艦守護台海。

▲總統蔡英文赴南投埔里鎮疾呼國會過半、推薦立委候選人蔡銘軒。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

蔡英文說，現在有很多人在講「蔡英文路線」，甚至包括在野黨總統候選人，「那就選蔡英文團隊中準備接班的這些人，就是蔡英文路線嘛！」賴清德曾是她的行政政院長、現任副總統，蕭美琴是她的駐美代表，他們兩個一起合作一定會做得比她更好，但他們要做得好，國會就要過半。

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