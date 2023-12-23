賴清德南投拼字打建設牌　批馬文君杯葛國防「很多人想跟她辯論」

▲賴清德今天上午出席南投場拼字活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／南投報導

民進黨總統候選人賴清德「唱土地的歌，拚咱的希望」環島拼字活動今（23）來到第三天，他上午來到南投縣，出席第九場活動，與支持者共同拼出「美」字。他談及，全台灣的鄉親都沒辦法接受國民黨立委馬文君杯葛國防預算，很多其他選區的立委希望進入立院跟馬辯論，但根本的方式是支持立委候選人蔡銘軒，也要讓最專業、表現第一名的立委蔡培慧當選。

賴清德今天上午前往南投縣會展中心前，出席第九場拼字活動，與支持者一同拼出代表「美德贏台灣」的「美」字，包括蔡培慧、蔡銘軒、不分區立委羅美玲等人與會。

▲南投鄉親共同拼出「美」字。（圖／賴清德競選總部提供）

賴清德致詞時，力挺蔡銘軒說，他進入國會有很大的意義，全台灣的鄉親都沒辦法接受馬文君在立法院杯葛國防建設，特別是潛水艇的興建（指潛艦國造），她還將資料交予第三國，造成建設很大的困難，民眾都很憤慨，台灣面對中國威脅，必須向國際社會展現守護台灣的決心，所以很多選區的立委都希望進入立院，要和馬文君好好辯論，而根本的的方式是讓蔡銘軒當選，就沒有馬文君了。

此外，賴清德也打出政策牌說，他將透過「1個吸引、2大升級、8大計畫」，讓南投變成好生活、好發展的好地方，透過讓中興新村成為年輕人的夢想基地，吸引好人才；而要升級觀光就要支持交通建設，他會推動台中捷運延伸到南投、集集支線延伸到彰化高鐵、日月潭向山至水里纜車，觀光客進入到南投，經濟繁榮就到南投。

賴清德表示，他上次陪蔡培慧輔選時，發現南投的垃圾問題，垃圾問題一定要解決，他將協助地方政府和鄉鎮公所，解決垃圾問題，不要影響觀光；同時也要給南投好醫院，提升南投的健康，包括支持部立南投醫院成為重度及急救責任醫院及擴建，目標2年內區域醫院升格，讓南投的急重症患者不用再支付更高的交通和住宿費用到外縣市就醫，也節省治療的寶貴時間。

賴清德談及，南投的就業機會和農業轉型也很重要，他會支持中部科學園區第五期進駐南投縣，提供更多的工作機會，同時推動設置大埔里地區農業生物科技園區，提升農作物價值，增加農民收入，南投縣不僅是農業大縣、以觀光作為產業的基礎，還要把電子科技、生物科技帶來，讓南投升級。

▲賴清德今天上午展開第三天「唱土地的歌，拚咱的希望」活動。（圖／記者呂晏慈攝）