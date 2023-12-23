　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

砸40億活化中興新村！蔡英文偕蔡培慧視察　游顥批政策買票

▲綠委蔡培慧陪同總統蔡英文視察中興大學南投分校修繕進度。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下同）

▲綠委蔡培慧陪同總統蔡英文視察中興大學南投分校修繕進度。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選進入最後衝刺階段，總統蔡英文22日赴南投縣為民進黨立委候選人蔡銘軒、立委蔡培慧輔選，下午前往南投市中興新村小巨蛋，視察國立中興大學南投分部進駐活化進度。

為持續活化中興新村，蔡培慧擔任行政院中辦執行長時即促成中興大學於2022年進駐，立委上任後則向中央爭取共40億經費，協助活化校園設施，其中中興小巨蛋體育館因閒置許久淪為「蚊子館」，各項軟硬體設施皆破損不堪，無法提供民眾基本運動服務，將以4億經費翻修；蔡培慧今日邀請蔡英文親自視察，盼盡快完成整修工程，帶動中興新村整體活化，立委羅美玲、國發會主委龔明鑫、興大校長詹富智等也一同到場關心。

▲綠委蔡培慧陪同總統蔡英文視察中興大學南投分校修繕進度。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

▲綠委蔡培慧陪同總統蔡英文視察中興大學南投分校修繕進度。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

蔡英文表示，去年來到中興新村參加中興大學循環經濟學院揭牌典禮，非常高興中興新村持續向前邁進，並指出中興新村與其母校康乃爾大學相似，環境同樣優美，也是學術重鎮，期待未來興大也像康乃爾一樣培育更多人才，不僅是體育館修繕，未來活化腳步更要加快、不能停。

▲綠委蔡培慧陪同總統蔡英文視察中興大學南投分校修繕進度。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

龔明鑫表示，本次協助中興大學活化之40億經費將於25日正式審核通過，未來也會積極協助各項設施發展；詹富智說，本次中興大學南投校區活化，將分為北、中、南三區進行規劃，未來將有6000名師生進駐，小巨蛋體育館預計於114年完成修繕，將有4座籃球場、健身房、韻律教室與18座羽球場，期待能夠帶動在地運動風氣；蔡培慧期待讓中興風華再現，認為小巨蛋體育場修繕活化是好的開始，未來會繼續推動中興新村科技產業、扶植青年創業，發展在地觀光、豐富產業與生活。

不過，蔡培慧的國民黨對手游顥批評，民進黨對待南投鄉親一貫地選前政策買票、選前開支票大肆宣揚，卻是「假建設，真騙票」：一樣是國民運動中心，前縣長林明溱去年就規劃在縣議會舊址和草屯鎮興建，在現任縣長許淑華的努力下，明年已要發包，反觀中興新村活化計畫進程遲緩、顯示中央執行效率竟不如地方，「一樣的執政黨，換湯不換藥，如何讓南投更好？」

游顥指出，縣府重視中興新村現有住民權益，也早有計畫希望保存文化景觀，但眷舍問題卻礙於《國有財產法》相關規定，遲遲未能進一步解決，他認為只有推動《眷村文化保存及發展條例》，將中興新村納入「眷村」範圍，取得法律地位，才能實質保障住戶權益，落實公平正義。

ET快訊
全台急凍「59人猝死」！最小死者僅出生21天
心肌梗塞2徵兆小心！　醫點名1部位保暖：很多人忽略
認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

尖石鄉後山新光部落「飄雪10分鐘」　童開心喊：下雪了！

砸40億活化中興新村！蔡英文偕蔡培慧視察　游顥批政策買票

被繼承人死亡前2年內贈與法定免徵遺產稅土地　免併計遺產總額

僅二所大學通過申請　中原大學榮獲歐盟「莫內計畫」補助

詐騙手法層出不窮！　移民署桃園站進入校園向外籍生宣導反詐

土城農會推動社區關懷　榮獲新北績優志工團體獎

北海金剛何博文前進石門拚搏　合體新北議員黃淑君車隊掃街

全齡高風險安全網　新北表揚51位有功人員

環境清潔身障職訓班　培養好實力就業更給力！

可成科技捐贈裝備「挺消防」　提升台南市消防救災能量

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

大陸影帝張譯被拱跳《科目三》！　婉拒「場合不合適」網一片叫好

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

王少偉、許藍方同框：好朋友啦～　談小甜甜新戀情「不希望再婚」

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

尖石鄉後山新光部落「飄雪10分鐘」　童開心喊：下雪了！

砸40億活化中興新村！蔡英文偕蔡培慧視察　游顥批政策買票

被繼承人死亡前2年內贈與法定免徵遺產稅土地　免併計遺產總額

僅二所大學通過申請　中原大學榮獲歐盟「莫內計畫」補助

詐騙手法層出不窮！　移民署桃園站進入校園向外籍生宣導反詐

土城農會推動社區關懷　榮獲新北績優志工團體獎

北海金剛何博文前進石門拚搏　合體新北議員黃淑君車隊掃街

全齡高風險安全網　新北表揚51位有功人員

環境清潔身障職訓班　培養好實力就業更給力！

可成科技捐贈裝備「挺消防」　提升台南市消防救災能量

手機被偷遭轉賣　女竟收到買家訊息：妳的手機要怎麼解鎖？

「大鼻子情聖」男星涉性醜聞　馬克宏力挺挨轟

公視小遊戲「青春網戀模擬器」被封神作　鄉民：很有教育意義欸

尖石鄉後山新光部落「飄雪10分鐘」　童開心喊：下雪了！

英特爾基辛格諷黃仁勳運氣好　NVIDIA副總秒反擊：沒遠見和執行力

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！底下遊客舉手機搶拍

31歲男嫁女兒「當上岳父」！網全嚇壞　警：是真的

20歲高鐵女乘務員列車上「無呼吸心跳」！3醫師乘客死神手中搶命

砸40億活化中興新村！蔡英文偕蔡培慧視察　游顥批政策買票

被繼承人死亡前2年內贈與法定免徵遺產稅土地　免併計遺產總額

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

地方熱門新聞

蔡英文偕蔡培慧視察中興新村活化進度

被繼承人死亡前2年內　贈與免徵遺產稅土地

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

何博文前進石門拚搏　合體新北議員車隊掃街

尖石後山新光部落飄雪10分鐘

中原大學榮獲　歐盟「莫內計畫」補助

移民署桃園站進入校園　向外籍生宣導反詐

土城農會推動社區關懷　榮獲新北績優志工團體獎

即／高雄楠梓晚間大停電！中油宿舍、高大陷漆黑

全齡高風險安全網　新北表揚51位有功人員

可成科技捐贈裝備「挺消防」

環境清潔身障職訓班培養就業好實力！

屏東增劃裝卸貨停車格　開放申請週日停車

南消四大攜手新市區公所前進幼兒園消防宣導

更多熱門

相關新聞

分析／蕭美琴「英」式論述講政策也回爭議　趙少康重拳打在棉花上

分析／蕭美琴「英」式論述講政策也回爭議　趙少康重拳打在棉花上

副總統候選人電視政見會今（22日）晚間登場，三位副手候選人皆展現不同論述方式，民眾黨候選人吳欣盈強調政見及施政方向，並著重在個人國際經驗，國民黨候選人趙少康則貫徹政論節目主持風格，九成時間痛批民進黨候選人賴清德，並未對政見多有著墨，民進黨候選人蕭美琴則邊回應爭議、闡述政見，末輪溫情喊話，談話風格頗像總統蔡英文，未對趙少康攻擊部分多做回應。

何博文前進石門拚搏　合體新北議員車隊掃街

何博文前進石門拚搏　合體新北議員車隊掃街

蕭美琴：有些同志忘了初衷、犯了錯　「都是民進黨必須檢討的地方」

蕭美琴：有些同志忘了初衷、犯了錯　「都是民進黨必須檢討的地方」

蕭美琴指「軟土深掘」是國際現實　「選擇賴蕭不會讓台海爆發戰爭」

蕭美琴指「軟土深掘」是國際現實　「選擇賴蕭不會讓台海爆發戰爭」

蕭美琴談私校補助因台教育1特殊現象　「對手罵完大撒幣後很快跟進」

蕭美琴談私校補助因台教育1特殊現象　「對手罵完大撒幣後很快跟進」

關鍵字：

2024立委2024縣市立委2024南投縣立委蔡培慧民進黨蔡英文中興新村中興大學

讀者迴響

熱門新聞

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

「聖誕老人」送禮　孩子們前墜24樓身亡

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看合照傻眼

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

不只發胖！冒「5警訊」＝你代謝開始變差了

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

7旬阿伯撞殺！22歲女師遭腦袋捲車底拖一路慘死

微軟擬停止支援Win10　2億電腦恐報廢

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

音樂人妻外遇摩天輪激戰　判賠60萬確定

認口誤！趙少康三度澄清：侯是最好的總統

庹宗康消失姚元浩曝原因在此

婚禮到一半「突現寶寶心跳聲」　陳熙鋒嫩妻宣布「懷兒子」

Faker公佈冠軍造型不選阿璃

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面