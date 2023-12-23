砸40億活化中興新村！蔡英文偕蔡培慧視察　游顥批政策買票

▲綠委蔡培慧陪同總統蔡英文視察中興大學南投分校修繕進度。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選進入最後衝刺階段，總統蔡英文22日赴南投縣為民進黨立委候選人蔡銘軒、立委蔡培慧輔選，下午前往南投市中興新村小巨蛋，視察國立中興大學南投分部進駐活化進度。

為持續活化中興新村，蔡培慧擔任行政院中辦執行長時即促成中興大學於2022年進駐，立委上任後則向中央爭取共40億經費，協助活化校園設施，其中中興小巨蛋體育館因閒置許久淪為「蚊子館」，各項軟硬體設施皆破損不堪，無法提供民眾基本運動服務，將以4億經費翻修；蔡培慧今日邀請蔡英文親自視察，盼盡快完成整修工程，帶動中興新村整體活化，立委羅美玲、國發會主委龔明鑫、興大校長詹富智等也一同到場關心。

蔡英文表示，去年來到中興新村參加中興大學循環經濟學院揭牌典禮，非常高興中興新村持續向前邁進，並指出中興新村與其母校康乃爾大學相似，環境同樣優美，也是學術重鎮，期待未來興大也像康乃爾一樣培育更多人才，不僅是體育館修繕，未來活化腳步更要加快、不能停。

龔明鑫表示，本次協助中興大學活化之40億經費將於25日正式審核通過，未來也會積極協助各項設施發展；詹富智說，本次中興大學南投校區活化，將分為北、中、南三區進行規劃，未來將有6000名師生進駐，小巨蛋體育館預計於114年完成修繕，將有4座籃球場、健身房、韻律教室與18座羽球場，期待能夠帶動在地運動風氣；蔡培慧期待讓中興風華再現，認為小巨蛋體育場修繕活化是好的開始，未來會繼續推動中興新村科技產業、扶植青年創業，發展在地觀光、豐富產業與生活。

不過，蔡培慧的國民黨對手游顥批評，民進黨對待南投鄉親一貫地選前政策買票、選前開支票大肆宣揚，卻是「假建設，真騙票」：一樣是國民運動中心，前縣長林明溱去年就規劃在縣議會舊址和草屯鎮興建，在現任縣長許淑華的努力下，明年已要發包，反觀中興新村活化計畫進程遲緩、顯示中央執行效率竟不如地方，「一樣的執政黨，換湯不換藥，如何讓南投更好？」

游顥指出，縣府重視中興新村現有住民權益，也早有計畫希望保存文化景觀，但眷舍問題卻礙於《國有財產法》相關規定，遲遲未能進一步解決，他認為只有推動《眷村文化保存及發展條例》，將中興新村納入「眷村」範圍，取得法律地位，才能實質保障住戶權益，落實公平正義。