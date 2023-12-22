柯文哲農地停車場挖出水泥、鋼筋　綠：良田被毀挖到大秘寶

▲卓冠廷質疑柯文哲毀良田。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

記者呂晏慈／高雄報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭爆料投資的農地違法闢建為收費停車場，今（22）上午正式進場開挖刨除水泥。民進黨新竹市議員曾資程透過臉書貼出數張現場照片，他說，「柯文哲農地停車場開挖囉！果不其然有事業廢棄物，繼續挖看有沒有其他大秘寶！」民進黨發言人卓冠廷也貼出照片，質疑良田被毀，檢調勢必要偵辦。

柯文哲持分農地爆發爭議，新竹市政府日前派員確認沒有農地農用，限期30天改善，柯文哲也對外說明，農地是近兩年才作為遊覽車停車場，不過他會補繳所得稅，捐出租金所得也沒問題，並請不分區立委候選人黃國昌找律師協助處理。

根據曾資程今天分享的照片，挖土機開挖柯文哲農地引來大批媒體關注，現場也開放媒體就近拍攝，除了挖出泥土土石之外，還有紅磚、疑似鋼筋的物體等。

卓冠廷則貼出更多張現場照質疑，「良田被毀！柯文哲農地挖到大秘寶」，新竹市長高虹安得移送柯文哲，柯文哲的農地停車場今天早上開挖，挖到磚頭、水泥、鋼筋等事業廢棄物，「這下歹誌大條，檢調勢必要偵辦，一塊特定農良田被毀，柯文哲你是土地所有權人，你現在推給黃國昌也沒有用了」。

▼竹市議員質疑柯文哲持分農地有事業廢棄物。（圖／翻攝自Facebook／新竹市議員 曾資程，下圖同）