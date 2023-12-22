國民黨團：賴清德自證萬里老家是違建　有土地無建物「無法信託」

▲賴士葆（左起）、林為洲、藍委游毓蘭出席國民黨團22日記者會。。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨總統候選人賴清德針對萬里老家違建爭議，前天在政見發表會上稱要交付公益信託當礦工紀念館。但國民黨立法院黨團今（22日）表示，賴清德老家只有土地權狀，建物是零，根本無法信託，說要遞申報資料、要申報繳稅，是自證房子是違建，也未繳稅，而既然是違建，也就無法贈予給兒子，且根據《公職人員財產申報法》，正副總統上任時本來所有財產都要信託。藍委賴士葆直言，賴清德騙人，再配合綠色網軍洗台灣人腦。

國民黨立法院黨團22日舉辦「賴清德 大說謊家！ 還在說謊？」記者會，立委林為洲指出，賴清德在政見發表會說要把萬里老家公益信託，但根本沒有辦法這樣做；林引述新北市地政局說法，「該處目前只有土地確實存在，雖然有房屋，但並沒有使照、建照等資料，就像幽靈房屋，質疑要如何將一棟沒有列冊的房屋信託給他人使用？」

林為洲說，賴清德老家的問題是，該地只有土地權狀，所以能信託的只有土地，建物則是零，即使信託了，公益團體就能使用違建嗎？不用受罰嗎？公益團體要蓋房子，不用請建照嗎？沒這種豁免，根本無法信託。

針對賴清德陣營說要開始遞申報資料、要申報繳稅，林為洲表示，違建本來就不會被課房屋稅，因為稅捐單位不知道你偷蓋，惟當被稽查到或自行申報，稅捐單位才會來測量。而賴這個動作，證明房子是違建，因為違建才需要重新報稅及側量，如果是合法建物，權狀就有稅籍；另也證明沒有繳稅，賴之前說有繳，可能是跟地價稅搞錯了。

林為洲也秀出賴清德老家1993年跟2003年空拍圖對比說，1993年沒有房子，2003年長出來，依他專業判斷，是不能補建照跟使照，連權狀保存登記都補不出來，因為該房子是新違建；如果是1982年以前的房子，可以補建照、使照保存登記，但要有五項證明，也就是空照圖表示建物存在、用水證明、用電證明、繳稅證明及門牌，齊全才能補請建照，讓建物合法。

林為洲也說，該土地是賴清德2009年在財產申報中申報的財產，2011年該地已顯示賴贈予兒子，但從頭到尾都沒有建物，而違建沒有權狀、保存登記，是沒辦法申報財產跟贈予的。

林為洲再秀賴清德的土地登記地二類謄本 ，上頭寫著「使用分區」為山坡地保育區，「使用地類別」是礦業用地，而「地上建物」共零棟。林為洲表示， 如果是合法建物，上面就會寫地上建物一棟，再次證明賴沒有繳稅、建物是違建，也無法公益信託，所以賴清德政見發表會講的也等於白講，「聽君一席話，如聽一席話」。

▲賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆也直言，賴清德講公益信託是假的、騙人的，因為根據《公職人員財產申報法》第七條，正副總統、五院院長及政務官、公營事業董事長、縣市首長等，在上任時，所有財產都要信託；例如你有五棟房子，除了你可以自行選擇其中一棟房子，其他都要信拖。

賴士葆說，為什麼現在講這個，因為「賴皮寮」（網友對賴老家的戲稱）現在是賴清德兒子的，但未見賴兒子寫同意書，難道爸爸可以替成年兒子做決定嗎？且信託不等於捐，而是找信任的人管理，所有權還是自己的；賴現在說要用公益信託，用成礦工紀念館，再配合綠色側翼網軍，鋪天蓋地，要洗台灣人民的腦。