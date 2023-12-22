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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德喊高雄成「海洋國家首都」　絕不向威權低頭

▲▼賴清德今天上午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」高雄場活動。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德今天上午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」高雄場活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／高雄報導

民進黨總統候選人賴清德今（22）展開第二天「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，他上午在高雄表示，第二天的活動選擇從高雄出發，是為了向世界宣示：台灣是海洋國家，台灣人民決心走向世界，絕對不走回鎖進中國、向威權低頭的回頭路；他保證會把台灣帶向世界，也拜託鄉親將自己對高雄的建設計畫，報告給所有好朋友。

賴清德今天上午在13度低溫中，前往高雄市三民區的中都唐榮磚窯廠，出席高雄場次拼字活動，與高雄市長陳其邁、在地立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、李昆澤、立委候選人黃捷、李柏毅、不分區立委洪申翰、不分區立委候選人石明謹等人同台造勢。

賴清德抵達會場時，先與民眾拼出「走對的路」的第一個字「走」，接著登台發表「均衡台灣，國家建設計畫」主張。他說，第二天的活動選擇從高雄出發，是為了向世界宣示，台灣是海洋國家，台灣人民決心走向世界，絕對不走回鎖進中國、向威權低頭的回頭路。

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望-高雄場。（圖／競選總部提供）

▲高雄場「唱土地的歌，拚咱的希望」拼出「走」字。（圖／競選總部提供）

賴清德表示，他用4天3夜的環島行動，集合眾人的力量，向全體國人宣示：唱土地的歌，拚咱的希望，要選對的人，走對的路，美德贏台灣，台灣贏得美。他說，高雄擁有山、海、河、港的優勢條件，是一座有光榮歷史的城市，因此他承諾，一定會擴大建設，照顧高雄鄉親的需求，成為科技大城、雙港大城、便捷大城。

賴清德說，他將透過3大主軸、9大建設，讓高雄成為海洋國家的首都；第一個主軸是，高雄要變成科技大城，政府推動大南方科技S廊帶計畫，帶動產業、人才、投資移動，未來也將成為台灣新南向窗口，迎向東南亞國家高速成長的市場，同時，讓台灣南北平衡不再是口號。

對於第二個主軸，賴清德表示，高雄將會是雙港大城，高雄人是面對世界的海洋子民，他將發展海空雙港，包括高雄港第七貨櫃中心第二期工程如期完工、支持高雄國際機場新航廈建設計畫等。

最後，賴清德說，第三個主軸則是讓高雄成為便捷大城，要擁有一流的便捷交通，未來將邁向輕軌成圓、捷運成網，推動捷運岡山路竹延伸線、捷運黃線、小港林園線、輕軌第二階段，同時國道七號高雄路段建設計畫已經核定了，未來將提供高雄港便捷的聯外交通，此外，國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程計畫對鄉村是大利多，可大幅縮短緊急醫療救護的時間，並讓農特產品產地直銷至消費者餐桌，降低運輸成本。

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