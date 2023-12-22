快訊／蘇貞昌挺賴清德：讓礦工家人寢食難安　非父母官該有態度

▲蘇貞昌呼籲不應讓礦工後代寢食難安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／高雄報導

民進黨總統候選人賴清德宣布將萬里老家公益信託，並作為礦工紀念館使用，對此，曾任台北縣長的行政院前院長蘇貞昌今（22）上午接受媒體聯訪說，賴清德是一個歹命的孩子，出生沒有幾個月爸爸就因為礦災在礦區過世了，「如果因為選舉的惡質操作，讓礦工跟他的後代家人寢食難安，這實在不是一個地方父母官應該有的態度」。

蘇貞昌今天上午前往板橋湳仔市場、福德市場，陪同子弟兵、立委張宏陸掃街拜票。

媒體會前聯訪時詢問，蘇貞昌之前擔任縣長的時候，金瓜石那一代都有變成合法房屋，請問地方政府在萬里、全國性的地區如何改善房屋礦區？蘇說，賴清德的房子他有進去過，賴清德的媽媽過世的喪禮他有參加，賴清德是一個歹命的孩子，出生沒有幾個月爸爸就因為礦災在礦區過世了。

蘇貞昌說，賴清德的媽媽辛苦拉拔6個孩子長大，她一個單親媽媽用打零工賺來的錢建立一個遮風避雨的地方，當時也沒有《區域計畫法》，所以也根本沒有違建的問題，這個房子跟把自己一個房子，投機取巧設立99個門牌，跟出外的大學生收高額租金，或是在良田上鋪水泥，來向遊覽車收鉅額的租金，真的天差地別。

蘇貞昌呼籲，如果因為選舉的惡質操作，讓礦工跟他的後代家人寢食難安，這實在不是一個地方父母官應該有的態度，選戰不再怎麼激烈都不要違反人性，應該要有點天理，政府面對這樣的事情不要做到太絕，選戰不要到沒有人性。

媒體追問，是否可以比照蘇貞昌之前專案的先例？蘇回顧，他做縣長的時候，台北縣有很多地方都有很多狀況，包括原住民在海濱有很多連接水電都不行，「我作為一個地方父母官，都是盡量苦民所苦，能解決的我們都會解決，賴清德的房子是在《區域計畫法》之前的房子，我們希望選舉的惡質操作，不要到這種讓人家，整個台灣的百姓是很善良的，都不想看到這樣的現象」。