　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

競選新看版遭檢舉「廣告不實」　姚正玉：人民怒吼訐譙嘟嘟好而已

▲國民黨提名第三選區立委候選人姚正玉推出新的街頭看板，其中位於中山路、鄰近民生綠園的「幹爆！民進黨」看板，被檢舉「廣告不實」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨提名第三選區立委候選人姚正玉推出新的街頭看板，其中位於中山路、鄰近民生綠園的「幹爆！民進黨」看板，被檢舉「廣告不實」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委選戰白熱化，國民黨提名第三選區（安南區、北區）1號立委候選人姚正玉推出新的街頭看板，其中位於中山路、鄰近民生綠園的「幹爆！民進黨」看板，引起熱議，支持者拍手叫好，直稱姚正玉有guts，但也有反對者向區公所檢舉「廣告不實」，姚正玉表示，對於不公不義的政策發出訐譙，這是人民的怒吼。

▲國民黨提名第三選區立委候選人姚正玉推出新的街頭看板，其中位於中山路、鄰近民生綠園的「幹爆！民進黨」看板，被檢舉「廣告不實」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

沒有執政資源及現任優勢舉辦造勢活動，姚正玉用「人民心聲」製作競選看版訴求全民，近來陸續推出忠義路、公園南路口「空心菜八年，你敢投黑心賴？」、安吉路「綠執政八年、台南六顆無語西瓜」以及中山路「幹爆！民進黨，強力主張不得延長兵役、不吃萊豬核食臭蛋，下架無廉恥民進黨！」等看板。

▲國民黨提名第三選區立委候選人姚正玉推出新的街頭看板，其中位於中山路、鄰近民生綠園的「幹爆！民進黨」看板，被檢舉「廣告不實」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉表示，「我覺得很實在！」、「哪裡有廣告不實？」民進黨對萊豬、核食政策引發社會極大爭議，本來就是可受公評之事，況且，事涉食品安全、國人健康，更需要立委嚴加把關。

姚正玉痛批台南市6位民進黨籍立委，在過去馬政府時代，反美豬言論慷慨激昂的畫面，如今仍歷歷在目，但是，綠色執政8年來，這6人卻成了無語的西瓜，他們敢悶不吭聲、打臉自己，忽視人民的健康權，是因為他們都相信在台南「連一顆西瓜也會當選」。她要提醒這六顆不顧百姓權益的無語西瓜，別再只為政黨私利一昧護航而忘了我是誰。

姚正玉說，馬政府時代，兩岸和平；綠色執政8年，台海兵凶戰危，不但台灣安全亮起紅燈，軍備開銷爆增，青年還延長役期到1年，影響一個世代青年的生涯規劃，還可能隨時 要上戰場。試問，那個家庭的父母、長輩希望自己的女兒、子弟，要一黨之私、一人的意識型態而走向戰場？

姚正玉主張「不得延長兵役，不吃萊豬核食臭蛋！」唯有下架無廉恥民進黨，食品安全才能得到把關，國家才能撥亂反正，台灣安全才不會繼續陷入兩岸的惡意螺旋，兩岸消弭戰爭風險，兵役不再延長。懇請大家一起用選票為台灣找出路，政黨要輪替，立委要換人。

ET快訊
LIVE／馮迪索遭告性侵！誇張情節曝光　iPhone一折人潮
冷到聖誕節！　跨年天氣出爐「2地雨中倒數」
沒穿內衣北車發麵包！　「H半球」白肌妹身分起底
馮迪索公司爆「潛規則」！女助理被叫上床　高層脫襯衫
快訊／3官兵仍未尋獲　艦指部曝「安全索撕裂」
剪斷男友命根「沖馬桶」！　彰化狠女判刑定讞
馮迪索浴室性侵完問：手機在哪？　女助理忍13年提告內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南新營區南紙街住宅火警3樓濃煙竄出　屋主及時滅火

台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會　歌迷冒嚴寒搭帳棚卡位

桃園保障宮建醮要求每戶繳3千　國民黨競總主委替綠營幹部澄清

競選新看版遭檢舉「廣告不實」　姚正玉：人民怒吼訐譙嘟嘟好而已

快訊／太平山21日深夜下雪了！　遊客目睹-3°C雪白美景超驚喜

桃園定點臨托服務再添一據點　臨托費每小時200元

推動性平意識　桃園青年局邀請青年導演拍攝微電影「萌芽」

人厲害？還是AI厲害？　桃園研考會榮獲全國智慧城市創新應用獎

檢調警環聯合平台成立打擊環保犯罪　南投縣盼洗刷廢土天堂汙名

桃園動漫文創交流基地　「淘動漫」館開幕營運

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

台南新營區南紙街住宅火警3樓濃煙竄出　屋主及時滅火

台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會　歌迷冒嚴寒搭帳棚卡位

桃園保障宮建醮要求每戶繳3千　國民黨競總主委替綠營幹部澄清

競選新看版遭檢舉「廣告不實」　姚正玉：人民怒吼訐譙嘟嘟好而已

快訊／太平山21日深夜下雪了！　遊客目睹-3°C雪白美景超驚喜

桃園定點臨托服務再添一據點　臨托費每小時200元

推動性平意識　桃園青年局邀請青年導演拍攝微電影「萌芽」

人厲害？還是AI厲害？　桃園研考會榮獲全國智慧城市創新應用獎

檢調警環聯合平台成立打擊環保犯罪　南投縣盼洗刷廢土天堂汙名

桃園動漫文創交流基地　「淘動漫」館開幕營運

泰版《櫻桃魔法》男男泡溫泉洩大胸肌！　海外放送突喊卡…秒下架

蘇打綠罕見挑戰唱跳！　阿龔「狂飆舞技」累癱崩潰了

亮・珠寶／李聖經多色寶石上身好時髦　十字架項鍊炫目

不婚不生成新常態「連帶影響購車喜好」！全方位日系小車備受關注

天氣寒冷！橘貓被挖起床顧店　整天臭臉瞪阿母：還沒睡飽啦

寒流來襲！思源埡口迎淞霧　「雪山白頭」絕美畫面曝光

2貓取名「騙幾、羅賴把」！飼主疑惑第3隻要叫什麼？　留言超爆笑

日網友見椅子「1設計」驚呼天才！網曝台灣早就有大讚：超貼心

嘉義行雨天備案「室內景點」6選！花磚博物館太美、窩這裡超Chill

中藥材價飆20倍！黃蓮、細辛缺貨　專家指「太依賴大陸」應找替代藥

地方熱門新聞

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

即／高雄楠梓晚間大停電！中油宿舍、高大陷漆黑

南投縣檢調警環聯合平台成立合作打擊環保犯罪

桃園定點臨托服務再添一據點　每小時200元

桃園研考會榮獲　全國智慧城市創新應用獎

桃園動漫文創交流基地　「淘動漫」館開幕

推動性平意識　桃園青年拍攝微電影「萌芽」

競選新看版遭檢舉廣告不實姚正玉說嘟嘟好而已

新北女罹癌子患重病　圓融行善團伸援募14萬

桃園100碗　挖掘親民的好味道

台南藍軍挺李全教　指88槍擊案元兇是民進黨

新北啟動避寒機制　朱惕之夜訪獨居長者

八里療養院舉辦「聖誕舞會」 200位病友到場聚會

中央一般性教育補助款考核台南連3年全國第一

更多熱門

相關新聞

海虎軍艦3官兵失蹤　賴清德祈禱

海虎軍艦3官兵失蹤　賴清德祈禱

海軍256戰隊海虎潛艦昨在左營外海發生人員落海意外，至今3人待援。民進黨總統候選人賴清德今（22）表示，目前正在努力搜救3人，國防部持續努力搜救當中，不會放棄任何機會，也一起為海軍弟兄們祈禱，希望他們一切平安，早日歸來。

陳其邁輔選高中同窗秒變「陳三歲」

陳其邁輔選高中同窗秒變「陳三歲」

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

新北第8選區立委號次出爐　藍綠白競爭激烈

新北第8選區立委號次出爐　藍綠白競爭激烈

緩刑期內失參選立委資格　王家貞2度訴訟仍吞敗

緩刑期內失參選立委資格　王家貞2度訴訟仍吞敗

關鍵字：

競選看版檢舉廣告不實姚正玉2024立委選情2024六都立委2024台南市立委姚正玉

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜！1部位最多人忽略

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

黎姿半癱弟弟「站起來了」！

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面