競選新看版遭檢舉「廣告不實」　姚正玉：人民怒吼訐譙嘟嘟好而已

▲國民黨提名第三選區立委候選人姚正玉推出新的街頭看板，其中位於中山路、鄰近民生綠園的「幹爆！民進黨」看板，被檢舉「廣告不實」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委選戰白熱化，國民黨提名第三選區（安南區、北區）1號立委候選人姚正玉推出新的街頭看板，其中位於中山路、鄰近民生綠園的「幹爆！民進黨」看板，引起熱議，支持者拍手叫好，直稱姚正玉有guts，但也有反對者向區公所檢舉「廣告不實」，姚正玉表示，對於不公不義的政策發出訐譙，這是人民的怒吼。

沒有執政資源及現任優勢舉辦造勢活動，姚正玉用「人民心聲」製作競選看版訴求全民，近來陸續推出忠義路、公園南路口「空心菜八年，你敢投黑心賴？」、安吉路「綠執政八年、台南六顆無語西瓜」以及中山路「幹爆！民進黨，強力主張不得延長兵役、不吃萊豬核食臭蛋，下架無廉恥民進黨！」等看板。

姚正玉表示，「我覺得很實在！」、「哪裡有廣告不實？」民進黨對萊豬、核食政策引發社會極大爭議，本來就是可受公評之事，況且，事涉食品安全、國人健康，更需要立委嚴加把關。

姚正玉痛批台南市6位民進黨籍立委，在過去馬政府時代，反美豬言論慷慨激昂的畫面，如今仍歷歷在目，但是，綠色執政8年來，這6人卻成了無語的西瓜，他們敢悶不吭聲、打臉自己，忽視人民的健康權，是因為他們都相信在台南「連一顆西瓜也會當選」。她要提醒這六顆不顧百姓權益的無語西瓜，別再只為政黨私利一昧護航而忘了我是誰。

姚正玉說，馬政府時代，兩岸和平；綠色執政8年，台海兵凶戰危，不但台灣安全亮起紅燈，軍備開銷爆增，青年還延長役期到1年，影響一個世代青年的生涯規劃，還可能隨時 要上戰場。試問，那個家庭的父母、長輩希望自己的女兒、子弟，要一黨之私、一人的意識型態而走向戰場？

姚正玉主張「不得延長兵役，不吃萊豬核食臭蛋！」唯有下架無廉恥民進黨，食品安全才能得到把關，國家才能撥亂反正，台灣安全才不會繼續陷入兩岸的惡意螺旋，兩岸消弭戰爭風險，兵役不再延長。懇請大家一起用選票為台灣找出路，政黨要輪替，立委要換人。