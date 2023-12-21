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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲消失44秒　民視高層踢館記者會：我唸過《廉恥》

記者趙蔡州／綜合報導

民視20日轉播2024總統電視政見發表會，有觀眾發現民眾黨總統候選人柯文哲44秒片段疑似被消失，民眾黨為此21日下午召開記者會抨擊民視。對此，民視新聞網路部經理陳光中21日親自在台下聆聽，並在問答時直言民視不會、也不必剪掉任何內容，更強調自己唸過《廉恥》，消失44秒絕非民視所為。

▲▼針對柯文哲昨日於公辦政見發表會上發言內容遭剪輯後播出，台灣民眾黨出面呼籲媒體不應受政治干擾，民視代表也現身記者會現場針對此問題作出解釋。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲政見發表會44秒片段疑似被消失，民眾黨舉辦記者會抨擊民視。（圖／記者李毓康攝）

針對柯文哲44秒片段被消失爭議，民視新聞網路部經理陳光中21日親自出席民眾黨記者會，並在問答階段直球說，民視送出的各路訊號給了3個對象，分別是中選會、各大媒體及民視內部，民眾黨指控消失的44秒片段，是民視快新聞在YouTube轉播時少了44秒，但民視其實根本沒有剪輯任何片段。

陳光中解釋，民視快新聞在YouTube轉播的內容，其實在FB有同步轉播，他反問民眾黨，同樣的東西在YouTube與FB同步轉播，他們為什麼要在YouTube剪掉，卻不在FB剪掉，經內部查證後，他們判斷有沒有可能是接收端出了問題，但由於涉及別的公司和行業，在收到其他公司回應前，他們先不做論斷。

陳光中接著說，他可以保證民視送出的所有的訊號，民視沒有、不會、也不必惡意剪掉這44秒內容，至於柯辦發言人陳智菡聲稱，「接到民視經理來電，說是AI判讀或技術性層面問題」，那位經理說的原話是系統，且畫面不是被篩剪掉，也沒有做任何其他的手腳。

▲▼針對柯文哲昨日於公辦政見發表會上發言內容遭剪輯後播出，台灣民眾黨出面呼籲媒體不應受政治干擾，民視代表也現身記者會現場針對此問題作出解釋。（圖／記者李毓康攝）

▲陳光中表示，他讀過顧炎武的《廉恥》、《論語》，並用其中8個字表達立場。（圖／記者李毓康攝）

他表示，民眾黨簡報上寫著「The content removed by FTV」，後面沒有任何問號，等同於是指控民視，他相信在場的各位過去服務民眾時，經常遇到惡意栽贓指控，他讀過顧炎武的《廉恥》、《論語》，孔子曾跟子貢說「己所不欲　勿施於人」，他用這8字表達立場，絕不是偷偷剪掉、汙辱智商、手段低劣、明顯違法。。

至於為什麼會發生44秒被消失的問題，他在現場同步觀看的時候，發現唯獨在YouTube上的訊號出現「緩衝」狀況，而《民視快新聞》在YouTube頻道結束直播後，檔案都是YouTube自動封包存檔，因此在直播當下有「緩衝」畫面時，YouTube會直接刪除畫面，純為YouTube伺服器端的技術上問題，並非人為所致。

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