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賴清德老宅公益信託「赤裸裸詐騙」　謝龍介點出4大謊：信託不是捐

▲▼謝龍介、黃子哲召開「台南被糟蹋 賴清德”弊”而不見」影片發布記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲謝龍介轟賴清德老宅公益信託「赤裸裸詐騙」，臉書戳破背後4大謊。（圖／記者許靖騏攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨候選人賴清德20日宣布，要將飽受爭議的萬里老家公益信託，捐出作為礦工生活紀念館使用。對此，國民黨不分區立委候選人謝龍介表示，賴清德說要把房子公益信託，就是赤裸裸的詐騙話術，並詳細點出其中4大謊言，最後更酸「要問鼎總統的人，就最應該守法，連一個違建都不拆，實在很沒魄力」。

▲▼台南市議員謝龍介。（圖／記者李毓康攝）

▲謝龍介說，賴清德想要問鼎總統，就最應該守法，連一個違建都不拆，實在很沒魄力。（圖／記者李毓康攝）

曾經說出「一生只監督你（賴清德）一個人」的謝龍介21日在臉書表示，賴清德宣布要把房子交付公益信託，根本就是赤裸裸的詐騙話術，因為信託根本不是捐，接著更點出賴清德在萬里老宅爭議中說出的4大謊言。

一、護航違建謊話連篇：

謝龍介說，賴清德在萬里的賴皮寮，從空拍圖很明顯就是違建，先說有門牌，再說有繳稅，結果被新北市政府打臉根本沒有建物登記、沒有使用執照、沒有繳稅，「這是賴清德的第一謊」。

二、副總統財產本來就強制信託，賴清德還申報不實：

謝龍介指出，賴清德當總統依法財產本來就要強制信託，所以講這段話根本就是多講的，結果賴清德在提交給中選會的財產申報上，根本就沒有（萬里老宅），這個就是賴清德的第2謊。

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝龍介表示，信託不是捐，只要賴清德想要，依然可以把房子拿回。（圖／記者林敬旻攝）

三、交付公益信託，賴清德想拿回去，就拿回去：

謝龍介表示，賴清德現在只敢喊交付信託，但是信託不是捐，哪一天賴清德不要信託了，房子還是會回到自己手上，「房子從頭到尾都是他的，一點損失都沒有，所以這根本就是賴清德為了選總統。扯出來的第三謊」。

第四、根本不存在的幽靈建物，賴清德怎麼信託：

當初蘇嘉全面對違建爭議，把豪華農舍都給捐出去，最後變成拆不掉的蚊子館，但至少還是合法執照，而賴清德現在是使用執照沒有、財產申報沒有，連繳稅都沒有的幽靈房屋，連蘇嘉全都不如，還想拿違建來做紀念館，「市政府怎麼可能拿違建當紀念館，這不就是公務機關知法犯法嗎，這是賴清德扯的第四謊」。

謝龍介最後感嘆，賴清德謊話扯這麼多，真的都沒有用，違建就是違建，跟賴清德多可憐都沒有關係，「現在你是要問鼎總統的人，就最應該守法，連一個違建都不拆、優柔寡斷，實在很沒魄力」。

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