狂讚侯友宜是最好的五星市長　朱立倫酸賴柯：誰也拿過五星級？

▲侯友宜成立雙北婦女後援會拚勝，朱立倫致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（21）日晚間於競總成立雙北婦女後援會，黨主席朱立倫現身力挺，致詞時肯定，侯友宜30幾歲就是全國最出名的掃黑英雄，為了市民安全、公平正義拼到底，40幾歲就當最年輕的警政署長，在新北市每一年都是最好的五星級市長，「同樣跟他競爭的那兩位市長，請問拿過五星級市長嗎？侯友宜是每一年都五星級市長！」

朱立倫致詞表示，今晚實在太感動，因為天氣這麼冷還下著雨，真的是媽媽、最堅強婦女的精神，國民黨現在最強的團隊就是所有婦女志工姊妹的力挺，在國民黨最辛苦艱困的時候，大家堅定支持國民黨；去年九合一選舉國民黨沒有資源，有的就是最強的決心，推出10位「十全十美」女力候選人，最後成功在台灣每一個角落靠婦女姊妹團結努力，才讓國民黨可以走到今天。

朱立倫說，面對最後一里路，3個禮拜後就要政黨輪替，國民黨要重返執政了，侯友宜、趙少康面對最後一里路，要靠所有姊妹跟媽媽，在菜市場、運動場、客廳、飯店幫侯康配拉票，只要大家多拉一票，就有更多機會勝選，只要拼到最後一分鐘、一秒鐘，勝選就是國民黨的；因為婦女姊妹不是為了自己，而是為了下一代能過好日子，最大的好康就是讓大家平安過日子，就是讓下一代好好過日子，讓一個好好做事的總統帶給台灣平安、順利，父母可以安心，社會可以安定，國家可以安全。

談到昨晚的政見會，朱立倫表示，侯友宜表現最穩健、最務實，內容最令人感動，很多人都驚訝侯表現很好，不要忘了侯20幾歲就當選蔣經國時代的救國團十大傑出青年，30幾歲就是全國最出名的掃黑英雄，為了市民安全、公平正義拼到底，40幾歲就當最年輕的警政署長，在新北市每一年都是最好的五星級市長，「同樣跟他競爭的那兩位市長，請問拿過五星級市長嗎？侯友宜是每一年都五星級市長！」

朱立倫說，侯友宜都是一步一腳印拼到現在，經驗、歷練、穩健、成熟絕對可以帶領中華民國平安、順利，社會可以安定，國家可以安全的好日子，這才是所有媽媽的心情，也是所有婦女同胞的期待。朱感性說，今天不管天多麼冷、雨多麼大，大家冒著寒風細雨力挺侯友宜到底，最後的一里路要靠大家，國民黨也要靠大家，未來國會要過半，要靠大家幫立委把每一票催出來，懇請婦女姊妹幫國民黨拼到最後一分鐘；此外，不分區立委也是最強最有代表性的，希望所有婦女姊妹在最後關鍵時刻把政黨票投給國民黨。