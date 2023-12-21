陸中止12產品ECFA關稅減讓　國民黨：對中共選前此作為表達遺憾

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國今（21）日宣布丙烯等12種銷中產品，明年元旦起停止適用ECFA的關稅減讓，國民黨表示，此作為傷害無辜台灣人民，針對兩岸關係惡化損及人民福祉，感到非常遺憾，若因此傷害兩岸經貿關係和台灣經濟發展，絕對是令人不樂見的結果。

中國日前公布對台灣貿易壁壘調查結果，認定台灣對中貿易限制措施構成貿易壁壘，中國大陸國務院關稅稅則委員會今天進一步發布公告，指明年1月1日起對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）協定稅率。

國民黨指出，此作為傷害無辜台灣人民，針對兩岸關係惡化導致人民福祉受害，感到非常遺憾，若因此對兩岸經貿關係和台灣經濟發展造成傷害，更絕對是令人不樂見的結果。

國民黨表示，對中共在選前進行此番作為表達強烈遺憾，此作為將讓台灣相關產業與勞工承受相關衝擊，更傷害無辜台灣人民，對此表達嚴正關切。

然而，國民黨也提到，兩岸經貿交流合作過程中所產生問題和爭端，過去在國民黨執政期間，兩岸官方溝通管道暢通無阻，雙方可以直接對話，相關議題都可以透過協商機制立即處理，絕對不會讓事情惡化到今天這個局面。

國民黨指出，ECFA的經貿成果有目共睹，相信即使民進黨經歷政黨輪替亦清楚兩岸問題嚴重性，希望民進黨停止為了選舉進行操作，停止長期以來不斷污名化兩岸的經貿交流合作，朝野政黨應以台灣人民利益為福祉，進行理性談判。

國民黨強調，兩岸經貿交流合作過程中所產生的問題和爭端，本來就應該建立機制，讓溝通管道暢通，而非像如今，任由情勢惡化、束手無策，國民黨上任後會有效溝通，以對台灣產業最有利為前提談判，還給台灣人民一個和平穩定繁榮的生活。