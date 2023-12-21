　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸中止12產品ECFA關稅減讓　國民黨：對中共選前此作為表達遺憾

▲▼國民黨中常會，朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國今（21）日宣布丙烯等12種銷中產品，明年元旦起停止適用ECFA的關稅減讓，國民黨表示，此作為傷害無辜台灣人民，針對兩岸關係惡化損及人民福祉，感到非常遺憾，若因此傷害兩岸經貿關係和台灣經濟發展，絕對是令人不樂見的結果。

中國日前公布對台灣貿易壁壘調查結果，認定台灣對中貿易限制措施構成貿易壁壘，中國大陸國務院關稅稅則委員會今天進一步發布公告，指明年1月1日起對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）協定稅率。

國民黨指出，此作為傷害無辜台灣人民，針對兩岸關係惡化導致人民福祉受害，感到非常遺憾，若因此對兩岸經貿關係和台灣經濟發展造成傷害，更絕對是令人不樂見的結果。

國民黨表示，對中共在選前進行此番作為表達強烈遺憾，此作為將讓台灣相關產業與勞工承受相關衝擊，更傷害無辜台灣人民，對此表達嚴正關切。

然而，國民黨也提到，兩岸經貿交流合作過程中所產生問題和爭端，過去在國民黨執政期間，兩岸官方溝通管道暢通無阻，雙方可以直接對話，相關議題都可以透過協商機制立即處理，絕對不會讓事情惡化到今天這個局面。

國民黨指出，ECFA的經貿成果有目共睹，相信即使民進黨經歷政黨輪替亦清楚兩岸問題嚴重性，希望民進黨停止為了選舉進行操作，停止長期以來不斷污名化兩岸的經貿交流合作，朝野政黨應以台灣人民利益為福祉，進行理性談判。

國民黨強調，兩岸經貿交流合作過程中所產生的問題和爭端，本來就應該建立機制，讓溝通管道暢通，而非像如今，任由情勢惡化、束手無策，國民黨上任後會有效溝通，以對台灣產業最有利為前提談判，還給台灣人民一個和平穩定繁榮的生活。

ET快訊
冷爆！冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜　醫：1部位最多人忽略
最高可領1萬3！　元旦新制懶人包
好冷！彰化7人死亡　男倒臥田裡猝死
楊晨熙懷孕5個月突宮縮！　「陣痛一晚送急診」
Honda「新電動機車」註冊車名曝光
柯有倫砸150萬開店1年就收攤！　營業至深夜「慘遭住戶檢舉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲消失44秒　民視高層曝原因：我唸過《廉恥》

快訊／賴清德：未來台灣女總統　不會只有蔡英文一位

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

狂讚侯友宜是最好的五星市長　朱立倫酸賴柯：誰也拿過五星級？

陸中止12產品ECFA關稅減讓　國民黨：對中共選前此作為表達遺憾

國發會：蔡總統執政後「台股漲逾100%」明顯優於日韓

「清德兄什麼時候捐違建？」　趙少康：公益信託完全是緩兵之計

新北市第8選區立委號次出爐　「藍綠白三腳督」激戰搶支持

蔡銘軒批家族佔國有地「還施壓超貸」　馬文君競辦：將提告！

幕後／力圖一掃「賴皮寮」陰霾！賴清德4天環島訴諸政見牌

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

柯文哲消失44秒　民視高層曝原因：我唸過《廉恥》

快訊／賴清德：未來台灣女總統　不會只有蔡英文一位

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

狂讚侯友宜是最好的五星市長　朱立倫酸賴柯：誰也拿過五星級？

陸中止12產品ECFA關稅減讓　國民黨：對中共選前此作為表達遺憾

國發會：蔡總統執政後「台股漲逾100%」明顯優於日韓

「清德兄什麼時候捐違建？」　趙少康：公益信託完全是緩兵之計

新北市第8選區立委號次出爐　「藍綠白三腳督」激戰搶支持

蔡銘軒批家族佔國有地「還施壓超貸」　馬文君競辦：將提告！

幕後／力圖一掃「賴皮寮」陰霾！賴清德4天環島訴諸政見牌

柯文哲消失44秒　民視高層曝原因：我唸過《廉恥》

快訊／賴清德：未來台灣女總統　不會只有蔡英文一位

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

6°C冷爆！冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜　醫：1部位最多人忽略

新北邀萬人齊聚元旦升旗　發送限量「國旗風車」迎新年

半夜載到醉女！她下車轉帳付「74萬」車資...運將發現嚇傻

狂讚侯友宜是最好的五星市長　朱立倫酸賴柯：誰也拿過五星級？

楊晨熙懷孕5個月突宮縮！　「陣痛一晚送急診」醫曝診斷結果

智冠3點聲明駁網銀指控　換股案議定3年閉鎖無價差

沈春華拍動作片廣告　被當面批「這麼老了有必要嗎」認：走心了

長髮爆乳女密醫現形！前凸後翹自當活廣告生意夯　M型唇最搶手

政治熱門新聞

快訊／海虎潛艦執行任務因湧浪過大釀6官兵墜海　3人搜救中

賴清德捐老家做公益　鄉民熱議1事

快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖

呱吉評政見會「侯友宜超乎預期」　本人回：人民的眼睛很雪亮

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

快訊／蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部　關心海虎潛艦6官兵落水

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光

賴清德要公益信託老家　徐巧芯：屋還是他的

快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：將追繳5年房屋稅

美麗島民調／政見會後年輕選票動了　「侯康」緊追「賴蕭」

趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

郭正亮揭賴老家崗哨內幕：應自請保鑣

更多熱門

相關新聞

「清德兄什麼時候捐違建？」　趙少康：公益信託完全是緩兵之計

「清德兄什麼時候捐違建？」　趙少康：公益信託完全是緩兵之計

民進黨總統候選人賴清德日前於政見發表會上表示願將自己萬里老家公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」，引來各界討論。對此，日前曾說若賴清德拆老家就辭中廣董事長的國民黨副總統候選人趙少康21日秀出辭職書，就等賴清德捐出房子，他就簽名，晚間再度喊話賴清德，並質疑所謂公益信託完全是緩兵之計、推託之詞。

已預判陸中止ECFA損害尚可控　政府高層：選前還會拿農漁產品開刀

已預判陸中止ECFA損害尚可控　政府高層：選前還會拿農漁產品開刀

柯文哲農地明早開刨　怪手已先進場

柯文哲農地明早開刨　怪手已先進場

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

拿人民錢維護違建？賴競總批侯不懂裝懂

拿人民錢維護違建？賴競總批侯不懂裝懂

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統趙少康

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

蔡詩芸全說了！　「浴室恩愛王陽明」認了：想拼第二胎

韓網熱門／《D社》元旦情侶劇透

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面