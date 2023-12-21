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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝政見會藍白6大錯假訊息一次看　6行政部門昨晚嚴守即時澄清

▲▼2024總統電視政見會，賴清德、柯文哲與侯友宜。（圖／中選會）

▲2024總統電視政見會，賴清德、柯文哲與侯友宜。（圖／中選會）

記者陶本和／台北報導

2024總統大選首場電視政見發表會昨（20日）登場，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲3組候選人正面交鋒，三方激烈交火，不過，行政部門也火速盤點場上藍白出現的6大錯假訊息，包括衛福部、經濟部、勞動部、農業部、數位部與財政部等行政部門，當晚早已嚴陣以待，並即時提出澄清，避免政見會淪為造謠大會。

侯友宜在第一輪發言時，針對政府的防疫作為接連質疑，稱口罩、疫苗、快篩都缺，且政府還在國家有難時發國難財、質疑政商勾結；而柯文哲也同樣在第一輪接續稱，防疫特別預算共編列8400億元，但他要問「為何疫苗大部分都人家送？」包含鴻海、慈濟、台積電及外國政府等，令人懷疑錢用去哪裡，他還說，欠債不僅要還錢還要繳利息，他非常反對用特別預算亂花錢，造成債留子孫。

對此，衛福部疾管署副署長羅一鈞立即對外回應，強調我國自2020年9月起逐步採購各廠牌COVID-19疫苗，於2021年間亦陸續獲得台積電、鴻海、永齡基金會及慈濟基金會，還有美國、日本、立陶宛、捷克、波蘭及斯洛伐克等友好國家捐贈疫苗，截至2023年6月底總計有9,267.5萬劑，其中6,841萬劑為政府採購，佔比達73.8%，2,426.5萬劑為捐贈，佔比為26.2%，從沒有「送的比買的多」。

至於侯友宜批國內缺水缺電，並主張核一、核二、核三延役、核四重啟。經濟部也馬上回擊，表示今年的用電尖峰備轉容量率均有6％以上，而過去三年順利度過兩次百年大旱，且半導體等各類產業正在加大投資台灣，用行動證明台灣水電供應無虞。

另外，經濟部也針對核一、核二回應表示，侯市政府遲遲未核定乾貯，導致反應爐中的用過燃料棒無法取出，根本不可能延役，核三也超過申請延役期限，核四重啟更早被公投否決，現實上均不可行。

在政見會上，侯友宜多次提出成立特偵組必要性，並以超思案舉例，質疑辦案到哪裡去了？農業部也再次公開回應，表示早已多次澄清強調，專案進口雞蛋政府沒有圖利特定廠商，更沒有獨厚某一家業者，政府補助的是讓民眾買到平價雞蛋的價差，請政治人物不要再刻意用錯誤訊息誤導大眾，停止毫無證據的影射。

同時，侯友宜更指，政府要開放10萬名印度移工來台，政府竟都不承認。這也引起勞動部嚴正回應，「這是假訊息」，呼籲國人不要受到誤導、轉傳、以訛傳訛，非常遺憾仍有政黨總統候選人持續錯誤引用。針對勞務合作備忘錄（MOU）內容、相關引進條件產業，也仍有待後續工作層級評估磋商階段，何況不僅尚未簽訂MOU，當然更沒有所謂的引進10萬名印度勞工之說。

柯文哲也針對數位發展部提出質疑，指數位部1年預算200億元卻在賣麵線，不知道預算都花在哪裡。對此，數位部政務次長李懷仁也立即透過新聞稿澄清，回擊柯文哲對數位部預算錯誤表述，數位部已經多次嚴正澄清，數位部包含產業署與資安署兩署，今年、明年預算都沒有200億元，預算都是公開資料，可供外界檢視查閱。

另，柯文哲在說明居住正義政策時，提出「國有土地應停止標售，提供興建社會住宅，以免成為帶頭炒房元凶」的主張，財政部國有財產署也發出新聞稿說明，早自民國99年起，即已停止標售台北市精華地區國有土地，民國101年間，也修正國有財產法第53條，明定面積500坪以上國有土地不得標售，並自民國112年起，已就直轄市屬都市計畫住宅區、商業區面積200坪以上國有土地暫不標售，優先評估作為社會住宅儲備用地，相關政策都已施行年，政府絕無帶頭炒房情事。

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