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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳智菡記者會砲轟柯文哲「44秒被消失」　民視代表到場澄清掀火花

▲▼針對柯文哲昨日於公辦政見發表會上發言內容遭剪輯後播出，台灣民眾黨出面呼籲媒體不應受政治干擾，民視代表也現身記者會現場針對此問題作出解釋。（圖／記者李毓康攝）

▲針對柯文哲於公辦政見發表會上發言內容遭剪輯後播出，民眾黨召開記者會，民視代表也現身。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

由民視轉播的首場2024總統電視政見發表會20日登場，卻有觀眾質疑民眾黨總統候選人柯文哲的片段被消失，民眾黨也召開國際記者會。競辦發言人陳智菡批評，要讓人民做出判斷投誰，但這前提是要在公平的基礎上，也就是候選人談話片段是否完整播放。民視網路部經理則前往現場，並在記者會QA階段做出澄清，強調民視沒有不會也不必惡意剪掉44秒，民眾黨的指控，民視不認。

陳智菡在記者會上說，這場政見發表會，很遺憾有媒體在過程中插入廣告，甚至連轉播的單位，都有44秒不見，而在記者會之前，她有接到民視來電，說不是刻意為之，而是AI判讀或技術層面問題，但他們好奇的是為什麼就在柯文哲的片段被剪取掉，這也不是第一次，之前公視轉播教育論壇，柯文哲畫面也不見，到現在都還沒還原。

民視網路部經理陳光中則在QA階段表示，所謂消失的44秒不是民視所為，他們送出去的訊號主要3個對象，中選會、其它媒體跟民視內部。被認為出了問題的，是從民視快新聞透過YouTube直播出去的，少了44秒，但同樣的東西在臉書有直播，臉書就是完整的。他可以保證民視沒有不會也不必惡意剪掉44秒。

第二，陳光中指出，陳智菡說收到民視經理回應說是AI，但他的原話是系統，且畫面不是被篩剪掉。

最後，陳光中表示，在台上召開記者會的都是國家棟樑，在這樣的情況下，記者會上標題寫著內容是「被民視移除」，沒有問號、沒有疑問，這樣的指控他們否認，他念過顧炎武《廉恥》，大部分內容都忘了，但記得論語裡說的己所不欲，勿施於人，他以此表達立場。

陳智菡說，這是民眾黨的記者會，如果民視事先就有打算聲明，他們非常歡迎，但基於禮貌上應該讓民眾黨知道，而相關證據還有民視的聲明都有在記者會上出示，對於民視轉播的瑕疵，不論解釋是轉播訊號問題或封包，但過程當中的確有44秒被消失。

陳智菡強調，她的評論是基於民視的回應，有說到畫面自動封包存檔 ，也就是她所說的AI，這沒有超譯問題，這是民視解釋的，她剛剛接到電話，也問過對方知不知道內部的技術問題，他說還不清楚，而這個狀況不只民視有，還有公視，代表這不只是個案，所以民眾黨開記者會，身為第四權，必須要站在捍衛人民公眾利益的權責上去做所有的新聞產製。

民視於民眾黨記者會前已發出聲明，指20日透過YouTube頻道，同時打了三路串流到YouTube，三路均使用相同對外網路線路打到YouTube串流伺服器。其中僅第二路《民視快新聞》直播的這一個串流影片有狀況，且唯獨在YouTube上的訊號出現「緩衝」狀況，而《民視快新聞》在YouTube頻道上結束直播後，檔案都是YouTube自動封包存檔，因此在直播當下有「緩衝」畫面時，YouTube方直接刪除畫面，純為YouTube伺服器端的技術上問題，並非人為所致。

中選會則強調，民視依法全程且完整直播，中選會網站、臉書也同步完整播出，絕無刪減情事或插播廣告。

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