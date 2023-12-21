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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共中止ECFA＋拋九二共識條件　國安幕僚：估藍難贏乾脆自己出手

▲▼上海洋山深水港現在已經建成一個現代化、智慧化的港口。（圖／記者趙禕攝）

▲上海洋山深水港現在已經建成一個現代化、智慧化的港口。（資料照／記者趙禕攝）

記者陶本和／台北報導

大陸商務部15日公告認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘；而大陸國務院關稅稅則委員會21日也公布，中止ECFA部分產品關稅減讓；同時，台辦系統也拋出接受九二共識的條件，可解決兩岸經貿問題。不過，我國政府早已預判，正好21日行政院會就有相關報告案，知情高層幕僚表示，中國以經濟脅迫介選，評估是在首場政見會後認定，藍白難以挽回頹勢下架民進黨，乾脆直接由自己出手。

大陸商務部本來規劃明年1月12日，也就是台灣總統大選前一天公布貿易壁壘調查，結果提早至12月15日公告，認定台灣對大陸貿易限制措施構成「貿易壁壘」；而在此同時，台辦系統也跟進強調，台灣違反ECFA有關條例。

事實上，台灣的經貿國安相關單位早有預判中方會提早宣布貿易壁壘，因此我方都有進行各種可能的預擬、可能的因應作為。不過，對於中共初步動作，國安單位僅認為，屬於「空白脅迫」，整體缺乏說服力，是空白的恫嚇，沒有實質效果，因此當時就已認定此為「介入台灣選舉」的手段之一。

在首場電視政見會20日結束的隔天，大陸財政部發出的公告提到，根據ECFA，國務院關稅稅則委員會按規定和程序決定，中止ECFA部分產品關稅減讓，「希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。」此外，台辦系統也立即表態，呼籲兩岸可在「九二共識」的基礎上，協商解決兩岸經貿問題。

公告指出，自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的附件所列丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。根據公告，被中止關稅減讓的12項產品為丙烯、1,3-丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。

不過，我方也早有因應，正好行政院21日上午舉行的行政院會，先前就已排定二個案子進行討論：第一，是由國發會陳報「政府經濟發展成果回顧與未來展望」；第二，則是由經貿談判辦公室陳報「對中國貿易壁壘調查報告之回應說明」。

對此，國安知情高層幕僚受訪表示，中國以經濟脅迫手段介入台灣大選，應該是在首場政見會後，認定藍白陣營難以挽回頹勢，無法下架民進黨，所以乾脆由自己下手；而中共相關動作也坐實外界所質疑的，這次藍白陣營背後是紅色力量。

根據行政院會中，討論經貿因應上，行政院長陳建仁表示，中國在貿易壁壘調查過程中，不僅缺乏公開透明，更跳過我國，其結論扭曲事實，片面斷定我方違反WTO及ECFA等規範。

陳建仁表示，我方已展現最大誠意，多次呼籲在WTO架構下雙方可隨時協商，惟中方仍恣意而為，又中方在調查報告時間上有刻意安排，顯見政治目的大於經濟目的，實屬經濟脅迫。

陳建仁要求，對後續可能發生之風險及損害，我方均已做好完善管理及控制。請各部會持續協助業者分散市場風險，勿過度依賴單一市場，並呼籲業者及民眾勿聽信不實傳言。

隨後，陳建仁也呼籲，台灣與中國同屬WTO會員國，若有相關貿易問題，可以直接依WTO機制與相關規範處理。只要中國有誠意，台灣與中國隨時可依WTO機制啟動協商。

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