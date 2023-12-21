快訊／陸中止ECFA關稅減讓　民進黨：勿試圖影響台灣選舉

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸國務院關稅稅則委員會今（21日）宣布，中止ECFA部分產品關稅減讓，民進黨發言人張志豪回應，中國相關舉動明顯就是介選，呼籲中共當局應立即停止損人不利己的經貿脅迫作為，不要再試圖影響台灣民主選舉與傷害兩岸關係。

張志豪指出，中國對台灣的經貿脅迫作為愈來愈野蠻，從2021年、2022年禁止台灣農漁產品進口，到2023年4月啟動貿易壁壘調查與8月反傾銷調查，到逕自在12月15日認定台灣對中「構成貿易壁壘」，並且在距離台灣大選不到一個月的時間點宣布中止ECFA部分產品關稅減讓，中共當局就是想要以商逼政、以經圍政，達成影響選舉結果對其有利的政治目的。

張志豪批評，對於中國利用經濟脅迫明目張膽介入台灣選舉的作為，國民黨候選人侯友宜不但沒有站出來抗議中共野蠻行徑，反而一再裡應外合配合中國經貿干預作為，再三強調要重啟服貿、貨貿，成為中共黑手傷害台灣民主體制的最大「在地協力者」，令人遺憾。

張志豪說，對於中共當局不理性的經濟脅迫作為，政府都會作好各項損害評估與因應方案，請國人放心。並再次呼籲，有關兩岸經貿爭議，中共當局應透過與台灣協商或是經由WTO爭端解決，而不是一再以政治理由限縮兩岸正常經貿交流，而且還是企圖影響台灣選舉，這樣的惡劣行徑是無法得到台灣人民認同的。