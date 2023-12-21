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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德老家是幽靈房屋？　民進黨：侯友宜強押公務員當政治打手

▲▼賴清德老家無法公益信託？　民進黨：侯友宜競總強押公務員當政治打手。（圖／民進黨提供）

▲民進黨今天下午舉行記者會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對新北市政府地政局長汪禮國質疑，民進黨總統候選人賴清德老家如幽靈房屋，該如何信託他人使用，民進黨發言人張志豪、立委候選人李坤城，與新北市議員李宇翔、黃淑君今（21）日舉行記者會，痛批汪禮國為了國民黨總統候選人侯友宜選情告急，胡亂放話，也呼籲侯友宜不要再把手伸進市府、強押公務員當政治打手。

張志豪對汪禮國提出3問：第一，什麼叫幽靈房屋？請汪禮國說清楚；第二，汪禮國是護航「大群館」的政治打手，從新北管到台北，現在還從市府管到競總，領人民公帑卻用政治語言攻擊抹黑；第三，公益信託主管機關不是地政局，護航勝於一切，淪為侯友宜政治打手愧對人民，新北市府應出面說明，並針對過去荒謬言論、行政不中立道歉。

張志豪也提出證據指，新北市政府在9月6日提出聲明，「如果建物是民國70年2月15日在發布實施北部區域計畫之前就已經存在，可以提佐證資料」，另依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋，所以，幽靈房屋究竟是什麼意思？

李坤城強調，根據最高法院92年度台上字第1594號民事判決：「查信託乃委託人為自己或第三人之利益，將信託財產移轉於受託人，由受託人管理或處分，以達成一定經濟上或社會上之目的之行為，於信託關係消滅後，受託人始負返還信託財產與信託人之義務。此項信託之財產，不以經登記之不動產為限，未經保存登記之不動產或違章建築物既均得為交易之標的並取得其處分權，自亦得為信託財產，由原取得人或取得處分權之人與受託人成立信託關係」。

李坤城質疑，由此可見汪禮國根本就是不懂法律，又或者是故意而為，過去賴清德老家是合法礦工工寮，但在1988年礦權法廢止後，地方政府不作為，讓工寮法律地位不明，市府要做的是讓礦工工寮法律身分明確，不是嘲笑現在住在那裡的市民是「幽靈市民」，因為他們住的房屋是「幽靈房屋」，這叫住民情何以堪？

李坤城表示，侯友宜2018年參選新北市長時爆發大群館爭議，就有台北市議員質疑當時還是科長的汪禮國，利用文字、技術性護航大群館，在汪禮國發函沒多久，就轉到新北市城鄉發展局當總工程司，接著高升副局長，已經啟人疑竇，現在更是一轉眼就高升局長，如今大群館更是更名凱旋苑、門牌更是從99個，變成103個，租金也越收越高，可見是護駕有功。

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