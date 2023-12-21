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澤倫斯基：無人知俄烏戰爭能否在2024結束　與俄和談不可行

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基19日召開記者會，談及動員、無人機生產等主題。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄烏戰爭開打至今近2年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）19日在記者會上坦言，沒人知道這場戰爭是否會在2024年結束，現階段與俄羅斯的和平談判並不可行。他也透露，軍方計畫動員45萬名至50萬名新兵，並且將於明年生產100萬無人機。

綜合烏克蘭國家通訊社、BBC等報導，烏克蘭至今仍持續與俄羅斯占領軍作戰，隨著基輔的反攻在冬季開始之際陷入停頓，外界開始擔心，俄羅斯人可能會在火力方面超越烏克蘭。澤倫斯基19日在基輔召開長達2小時的記者會，談及動員、無人機生產等主題。

澤倫斯基表示，烏軍領導層提議要再動員45萬至50萬人入伍參戰，但必須要有更全面詳細的計畫才會決定是否允許動員，軍方也必須解決輪換等問題。他強調不會簽署徵召女性入伍的動員令，也說烏克蘭將在2024年生產100萬架無人機。

當被問及烏克蘭是否即將輸掉戰爭時，澤倫斯基態度堅決表示，烏方並沒有輸掉戰爭，且在過去這一年，俄羅斯在烏克蘭沒有實現任何目標。他稱，現階段與俄羅斯的和平談判並不可行，他尋求完全恢復烏克蘭的國際公認邊界，包括克里米亞。

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