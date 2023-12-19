西方國家援助顯疲態　烏克蘭被迫「縮小軍事行動規模」

▲烏克蘭士兵搬運美援155毫米砲彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭持續至今，西方國家對於烏克蘭的援助已略顯疲態，美國和歐盟的金援因內部政治因素而擱置，烏克蘭軍方指出，受到援助減少影響，烏軍被迫縮小軍事行動規模，重新擬定作戰方針。

根據BBC報導，烏克蘭南部戰線司令塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）表示，烏克蘭軍隊的整個前線都面臨彈藥短缺的問題，尤其缺乏蘇聯時期武器的彈藥，「考慮到我們的需求，現有的數量是不夠的，我們正在重新規劃任務，將任務規模縮小。」

塔納夫斯基指出，外國軍事援助減少確實對戰場產生了影響，迫使烏軍改變戰術，「在一些地區我們轉為防守，在一些地區我們繼續進攻。」他強調，烏軍正在為進一步的大規模行動進行儲備。

烏俄戰爭持續至今，加上以色列與哈瑪斯的戰爭，歐盟和美國對於烏克蘭的援助已略顯疲態。美國國會共和黨人在本月初阻止了對烏克蘭的600億美元軍事援助計畫；匈牙利也阻止了歐盟500億歐元的財政援助。

儘管西方大國努力維持供應，但歐盟承諾在2024年3月之前運送100萬枚砲彈，如今僅交付48萬枚；與此同時，美國向烏克蘭提供超過200萬枚155毫米砲彈，用於西方提供的火砲系統，但如今庫存也將耗盡。

烏克蘭使用彈藥的速度已超過供給國的生產速度，愛沙尼亞國防部的報告顯示，烏克蘭軍隊每個月幾乎要用掉20萬枚砲彈，才能維持對俄羅斯的優勢，「若要維持這一優勢，很有可能在2024年就會耗盡歐洲和美國的庫存，將需要從其他國家購買彈藥。」