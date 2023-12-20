　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：烏軍提議動員50萬人入伍抗俄

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基正在考慮是否動員更多軍人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰事陷入膠著，烏克蘭總統澤倫斯基表示軍隊希望再動員50萬名軍人，而他正在衡量是否答應動員。與此同時，他也表示確信美國將會兌現援助基輔抵抗俄羅斯的承諾，再撥款數十億美元給烏克蘭；當被問到烏克蘭是否正在輸掉戰爭，他直截了當回答，「並沒有」。

綜合外電報導，儘管烏軍成功擋下俄羅斯進一步的侵略，但今年春季大反攻至今的反推戰線努力仍遇到重重阻礙，更因此損失大量官兵，對比俄羅斯幾次的大軍動員，烏軍如今也想增員50萬名部隊抵禦俄國。澤倫斯基19日表示，他要求軍隊高層先提出計畫的詳細細節，他考慮過後才會決定是否允許動員。

動員也需要花大錢，澤倫斯基表示烏克蘭估計會為此花費134億美元（約新台幣4194億元），其他還包括前線部隊必須進行輪替，以及允許前線士兵在經歷22個月的全規模戰爭後，能夠回家探視。

烏克蘭國防部數據指出，烏軍規模在今年10月達到80萬人，這還不包括國民衛隊以及其他單位，總計烏克蘭穿制服的服役軍人達到100萬人。然而國土與人口數都比俄羅斯還大的侵略國俄羅斯，部隊規模自然也比烏軍大上許多，儘管裝備參差不齊。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基說，他有信心會繼續得到美國的援助。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基於基輔在年終記者會上被問及，當俄軍擋下了大部分的烏克蘭反攻攻勢，是否代表俄軍在今年逐漸站上風，他斷然駁斥了這項說法，「俄羅斯今年所有的預定目標都失敗了」，但在西方先進武器助攻卻沒能打出亮眼成績後，他也承認烏軍仍面臨許多挑戰。

隨著以哈衝突爆發以及美國南部邊境維安問題，美國國會擋下了新一輪援助烏克蘭的法案，本周又將進入重要聖誕節假期，國會議員們紛紛都休會回家過節，但援烏的610億美元（約新台幣1.9兆元）法案仍躺在國會，美國國防部先前已多次表明，援烏的資金已經幾乎見底。

歐盟方面，也因為親俄匈牙利總理奧班（Viktor Orban）再度出手阻擋，使得545億歐元（約新台幣1.87兆元）援烏計畫被擋下，必須重新推動計畫。

不過澤倫斯基施壓，「我有信心美國不會讓我們失望，我們與美國之間的協議將會實現。」對於歐盟他也同樣有信心，但至於北約的援助就沒有那麼樂觀，「對我們來說，北約是最有力的選擇，但我們還沒被邀請加入北約。目前所有我們可以有望成為會員國的信號都是無稽之談，我們沒有收到任何確切的邀請，任何一個夥伴都沒有。現在實在很難想像，這要怎麼成真。」

ET快訊
世界12強賽隊伍確定！　官網公布維持分組6取2
快訊／往機場注意！　國2回堵逾5k紫爆
ET民調／侯康34.7%、賴蕭35.9%　差距再縮小僅輸1.
巫苡萱爆假分手！　帶7年男友回「香閨」
寒流低溫下修！　最冷時間曝
限時1天！iPhone下殺1折開賣　Apple Watch
陸人湧東京灣「盜撈梭子蟹」還拍照PO網炫戰果！　日漁民氣炸
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

冰島火山爆發最新影片曝！　岩漿噴湧「滾燙紅河」燒融雪地

美國百萬育兒YTR認了虐童！　12歲兒「雙手遭上銬」渾身傷

風流男偷吃被原諒　「老婆3年後出軌」還嗆：我有權外遇

中國加大力道介入選舉！　美情報機構：北京默許干預多場

澳洲《反外國干預法》定罪首例　華裔共諜楊怡生將被判刑

澤倫斯基：烏軍提議動員50萬人入伍抗俄

川普涉國會叛亂　科羅拉多州最高法院：禁止參加該州2024總統初選

新冠JN.1確診數增加　WHO宣布列入「需留意變異株」　

芬蘭加強與美國軍事合作　體認俄羅斯長期威脅

美宣布成立10國聯盟　聯手保護紅海商船對抗胡塞武裝

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

爸媽帶1歲孩疑返家自撞　國道4車追撞1家3口全亡

吃飯加太多醋惹怒老闆　陸男被趕出餐廳還遭追打

冰島火山爆發最新影片曝！　岩漿噴湧「滾燙紅河」燒融雪地

美國百萬育兒YTR認了虐童！　12歲兒「雙手遭上銬」渾身傷

風流男偷吃被原諒　「老婆3年後出軌」還嗆：我有權外遇

中國加大力道介入選舉！　美情報機構：北京默許干預多場

澳洲《反外國干預法》定罪首例　華裔共諜楊怡生將被判刑

澤倫斯基：烏軍提議動員50萬人入伍抗俄

川普涉國會叛亂　科羅拉多州最高法院：禁止參加該州2024總統初選

新冠JN.1確診數增加　WHO宣布列入「需留意變異株」　

芬蘭加強與美國軍事合作　體認俄羅斯長期威脅

美宣布成立10國聯盟　聯手保護紅海商船對抗胡塞武裝

北市士林北投立委號次出爐！　吳思瑤1號、張斯綱2號、侯漢廷4號

門口被貼「董事長室」…周揚青：快換掉！　改公主辦公室成果超滿意

亞尼克萬里創始店深夜火警　疑天花板電線走火濃煙竄出

「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

最冷時刻還沒到！寒流周五清晨達最強「探7度」　下周迎2波冷氣團

ET民調／擔心ECFA會中斷？　47.1%認為賴蕭當選兩岸經貿會惡化　

「HONDA全新入門休旅」12月發表！運動款現身　折合新台幣40萬

世界12強賽隊伍確定　官網公布維持分組6取2

台積電漲2元至587　指數漲近60點重回17600

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！　搬屍體放副駕載回家

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

國際熱門新聞

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

以為撞到野鹿　男沒發現「屍體坐副駕」同行

科羅拉多最高法院：禁川普參加2024初選

駐唱女歌手遭追求者殺害！他行兇完載遺體回家

「2023人類自由指數」台蟬聯亞洲第1　中國第149

暴風吹！　波音737客機「旋轉撞壞機翼」影片曝

WHO：新冠JN.1列入「需留意變異株」　

泰國內閣通過同婚修正草案　明送國會審議

她在老公電腦發現性侵照　主角竟是自己

機車3貼飆路口遭撞飛影片曝　巴西女1死2重傷

預期Fed明年將放寬貨幣政策　美股收高251點

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

尪偷吃被原諒　妻3年後出軌嗆：我有權外遇

更多熱門

相關新聞

西方援助顯疲態　烏克蘭被迫縮小行動規模

西方援助顯疲態　烏克蘭被迫縮小行動規模

烏俄戰爭持續至今，西方國家對於烏克蘭的援助已略顯疲態，美國和歐盟的金援因內部政治因素而擱置，烏克蘭軍方指出，受到援助減少影響，烏軍被迫縮小軍事行動規模，重新擬定作戰方針。

美議員加班協商　援以烏台包裹方案解除卡關有進展

美議員加班協商　援以烏台包裹方案解除卡關有進展

明年逾40國舉行全國性大選　英媒：台灣壓力最大

明年逾40國舉行全國性大選　英媒：台灣壓力最大

拜登稱俄將攻擊北約　普丁：一派胡言

拜登稱俄將攻擊北約　普丁：一派胡言

援烏經費卡關　G7擬沒收俄9.4兆資產援烏

援烏經費卡關　G7擬沒收俄9.4兆資產援烏

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭澤倫斯基

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

限時1天！iPhone下殺1折開賣

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

高雄男公園燃燒成焦屍　身分是市議員兄長

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

快訊／最美雙胞胎依依證實離婚！

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面