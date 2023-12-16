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美歐援烏經費卡關　G7擬沒收俄國9.4兆資產援烏

▲▼烏克蘭軍隊。（圖／路透）

▲援助告急，G7擬沒收俄國9.4兆資產援烏。（圖／路透）

文／中央社

美國及歐洲的政治爭端造成援助烏克蘭經費卡關之際，英國「金融時報」今天報導，西方國家如今正積極探索如何取得被扣押的俄羅斯中央銀行資產，用以資助烏克蘭。

俄烏戰爭延燒至今近2年，金融時報（Financial Times）報導，七大工業國集團（G7）官員近幾週密集討論動用俄羅斯遭凍結總值大約3000億美元主權資產的部分項目。G7此舉將為西方對抗莫斯科的金融作戰開啟新篇章。

由於美國共和黨國會議員反對、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）阻撓，美國及歐盟合計總值超過1000億美元的兩項援烏計畫本週卡關。取得遭扣押的俄羅斯資產可能可作為資助烏克蘭的另一個替代方案，特別是考量戰後重建所需的龐大費用。

不過，G7國家大多對這項作法感到猶豫，擔心恐嚇跑部分投資美元及歐元資產的外國投資人。

儘管華府尚未公開支持取得被扣押的俄國資產，但近幾週私下積極運作，並在G7委員會中主張，有方法可讓取得被扣押的資產「符合國際法」。

根據金融時報看到的一份在G7會議使用的美國政府討論文件，內容寫道「G7會員國及其他特別受到影響的國家可以取得被扣押的俄羅斯主權資產作為反制手段，促使俄國結束侵略行動」。

美國財政部拒絕針對這項報導發表評論。

一名美國官員表示，華府參與有關動用俄羅斯主權資產的討論，並相信很快會有決定。

英國外相卡麥隆（David Cameron）對於「以合法途徑」取得被扣押資產表達信心，並暗示，如果其他G7國家不能被說服，英國可能會與美國共同行動。

由於對主權資產受國際法保護的法律疑慮，德國、法國及比利時等歐洲國家不願採取這項動作。俄羅斯遭凍結的總值大約3000億美元主權資產大部分位於歐洲。

儘管如此，一位西方官員指出，G7國家之間對此討論相當熱絡，對於支持使用俄羅斯主權資產來援助烏克蘭也「愈來愈有共識」。

一名出席本週歐盟峰會的歐盟外交官也說：「不論用什麼形式，我們都必須找到一個方法來提供烏克蘭資金」。

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