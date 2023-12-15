吳欣盈不支持改國名　被問如何防財團掛勾答「沒有很大的concern」

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席《政治進入校園2.0 》青年對談。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈15日出席政治大學的學生座談活動。被問及如何避免財團與政府之間的利益輸送問題，她說，公開透明跟治理非常重要，這樣可以防止很多弊案，「我對這沒有什麼很大的concern（顧慮）」；另外，對於學生問改國名問題，吳則說，不認為改國名在此刻是重點。至於兩岸議題，她則秉持柯文哲立場，認為九二共識是老名詞、認知模糊，盼新進政府是中國願意對話的對象，以便雙方重新定位兩岸之間要如何和平共處。

面對學生的尖銳提問，吳欣盈用招牌的國語、台語和英語「三聲道」回應，現場多種語言交雜，不僅學生聽得「霧煞煞」，記者做筆記也跟不上語言交換的速度。另一方面，由於國語非吳欣盈的母語，因此學生提問傳達到吳那端時，也略有翻譯不精確的狀況，從她每聽完問題都要思索一下才能回答，以及回答的內容有時會離題，可看出她對於學生提問似乎真的沒有完全理解。

不同於過去面對記者提問時「處處帶刺」的回應方式，吳欣盈在面對學生詢問時事題時，例如國籍、財產申報、財團背景等，這些過去沒給記者好臉色的問題，她都展現十足的耐心。

有學生問到，演講時贊成台灣經濟要回歸市場機制，但台灣近年來的高房價問題，政府要如何管控？回歸市場機制？吳欣盈說，長期以來央行是房價高的禍首，故意把利率放得很低，讓借錢很容易，央行也會覺得把利率降得很低出口商品才有競爭力，但為了要出口競爭力，讓民眾借錢買房、炒房的話，是很不健康的循環。

至於近來多次被質疑國籍問題，吳欣盈說，當公眾人物就是要受到監督，這很公平，「我邏輯非常清楚，主管單位要求的話就是我要呈報的，並不需要再對其他人做解釋」；她強調，中選會等單位確認後再跟民眾宣布，才是正確程序，她沒辦法隨時回答所有問題，「我在立法院做我的工作，我的老公在國外，小孩9個月，沒辦法每天針對這些小細碎事情回應」，但不代表她不尊重，讓正常程序走完大家再來批評指點，她是願意被檢視的。

還有學生問到，台灣有部分人士主張更改國名或台灣獨立，是否支持？吳欣盈表示，在台灣的外交很艱難的時候，聽到聲音說希望看見台灣，「我不認為改國名此刻是重點」，而是要看見台灣、增加國際連結，綠能、淨零碳排要能做出一些典範來，這樣讓人看見台灣，而不是改名或其他類似的事。

吳欣盈也提到，台灣現在剩下的邦交國只有剩13個，若以全球人口數來看、土地相對全球面積，相對來說是0.3%、0.1%，「簡單說，這13國的人數跟地理面積是小於0.5%，是非常非常微小的」，甚至這些國家，是不是有美國的支持才持續選擇台灣？這是值得考慮的。

針對兩岸議題部分，吳欣盈則說，從民眾黨角度，九二共識是一個老的名詞、認知模糊，希望新進的政府是中國願意對話的對象，可以一起討論重新定位兩岸之間要怎麼樣繼續和平共處。

而吳欣盈貴為新光公主，外界也關心如何避免財團與政府之間的利益輸送？她說，公開透明跟治理是非常重要的，這樣可以防止很多弊案，大概是這樣，「有程序、治理，我對這沒有什麼很大的concern（顧慮）」。