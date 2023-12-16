　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣盈怨COP28受阻嗆斷交部　與會立委還原經過：別像媽寶怪東怪西

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席《政治進入校園2.0 》青年對談。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈日前赴杜拜參與COP28時，因受中國打壓無法進入主會場，她也不滿外交部要求低調，酸外交部是斷交部、柯文哲也跟進批評「到國外變成龜孫子」。同樣與會的立委洪申翰15日還原經過，並表示，外交部是在國會團被阻後透過管道向大會溝通，並提醒委員們保持低調，不要再產生新的變數，且早在出發前外交部就提醒吳有風險，既然決定承擔風險，就別像個媽寶一樣事後抱怨。

洪申翰解釋，外交部籌組COP國會團並不是第一次，這是行之有年的計畫，自己有參與2021辦在英國的COP26，當時是有順利進入了所有場館。而就他所知，往年的國會團都順利參與。這次COP28的參與做法是一樣的，但這次四位委員的國會團，確實在要進入部分場館時，被中國施壓大會，因此被攔阻。

洪申翰表示，其實大家都知道被阻擋的原因是什麼，因為這次多了一位副總統候選人，政治敏感性更高，所以參與的風險就更高。在國會團出國前，外交部就有跟四位委員們告知，這次與會的風險，因為吳欣盈委員新的副總統候選人身份，因而比往年高，大家要有心理準備。

洪申翰回憶，自己當時告訴外交部，這是吳欣盈的權利，必須尊重。如果真的不幸被阻擋，「那也是中國阻擋我們，問題的根源在中國打壓，出了國就是一致對外，不用還對內怪來怪去，我很清楚，外交部也有充分向吳欣盈委員告知，這次因為她的副總統候選人身份，所以風險會增高。但吳欣盈委員還是決定要去。我們當然尊重，因為她還是立委，這是她的權利。」

洪申翰指出，外交部擔心的狀況確實發生了。但發生了就是面對。而且就是同團一起面對。不管是在杜拜期間，或是回到了台灣，就算自己對於這次參與心裡有遺憾，也是秉持上面的原則，不願公開多做批評或抱怨，或是推罪給個別委員，因為大家都清楚，阻礙參與的是中國的無理霸道，不是吳欣盈，她雖然有更敏感的特殊身份，但面對外在強權的壓力，就是應該一致對外。

洪申翰表示，但沒想到當這個「意料之內」的情況，真的發生的時候，吳欣盈卻刻意在回台後，在委員會質詢時，砲轟外交部「對不起納稅人」，為何不能讓她「開大門走大路進去」。從昨天到今天，已有好幾位這次前往杜拜與會的NGO跟企業人士，都傳訊息給他，對吳欣盈回台莫名其妙的言行，感到不解跟憤怒，這真的是對外交事務太過無知。

對於吳欣盈反應，洪申翰指出，要知道，COP氣候變遷大會，就是聯合國下的機制，請問，要如何讓一個頂著中華民國副總統候選人的立委，照她說的開大門走大路參與？這真的不是你家開的好嗎？當你知道風險存在，而還是決定前往時，不就應該準備好承擔風險發生的情境，而不是像個媽寶一樣，怪東怪西怪天怪地。

洪申翰表示，更荒謬的，吳欣盈說的「被要求低調」，甚至被柯文哲再惡意曲解成「龜孫子」，這真的是最惡劣的扭曲。外交部之所以提醒委員「低調」，這是在國會團被阻擋後，外交部還是持續透過各種管道，繼續嘗試協助委員們進入這些被阻擋的場館，而在這個透過管道繼續嘗試的過程中，外交部好意提醒委員們保持低調，不要再產生新的變數或風險。

洪申翰指出，做事的人這樣善意提醒，也是為了繼續嘗試讓委員們進入，卻被柯文哲講成是「龜孫子」？今天再加碼羞辱成「斷交部」？這就是民眾黨的外交素養？這種政黨，為了選舉利益，把為他們努力的人，不留情面的踩在腳下羞辱，這完全顯示，柯文哲跟這個政黨，是毫無能力帶領國家，面對比別人更困難的外交處境的。
 

ET快訊
快訊／7縣市低溫特報！　急凍「跌破10度」
頂大理工學院「新生成績明顯變差了」　師爆擔憂！
男同學全程跟唱！婁峻碩cue上台　「然後他就炸了」網驚：超強
大陸爆發「非洲豬瘟」！　官方內部文件流出：疫情異常嚴峻
掐學生乳頭摸下體！體育狼師遭解聘「終身不聘用」　怒告學校慘吞
人妻1招躲過性虐！遭哈瑪斯軟禁7周　目睹丈夫、女兒被殘殺
一圖看雪崩式降溫！一夜夏天變冬天　最凍10°C時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

阿北對不起！段體佩吹棄保號角　台中架看板：關鍵時刻我投侯友宜

藍議員擄人到服務處私刑打到骨折　她列藍營6大案：詐、毒、槍、黑金

出席COP受打壓！吳欣盈槓外交部　林靜儀感嘆：外交需要的不是公主

為COP再槓！外交部：吳欣盈身分提供中國打壓機會　危害台灣參與

吳欣盈怨COP28受阻嗆斷交部　與會立委還原經過：別像媽寶怪東怪西

「普二代」女力現身政壇！游淑慧、徐巧芯有感低薪、看護難請　挺身而出解決基層痛點

侯辦指台「亞洲經濟體最慘」　賴辦列數據：侯不熟可請趙保母惡補

助攻蔡銘軒！林飛帆率護國海鯤號開進南投　籲三票投綠

基北北桃合作交流平台會議　邱佩琳：共同邁向永續城市願景

ET民調／藍綠白棄保未發酵　3方支持者8成堅定不跑票

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

啞鈴弒父...母求情：只剩兒　國民法官一審判刑12年

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

基隆房屋坍塌「2樓地板砸落」　粉塵直噴！鐵皮壓毀整排機車

阿北對不起！段體佩吹棄保號角　台中架看板：關鍵時刻我投侯友宜

藍議員擄人到服務處私刑打到骨折　她列藍營6大案：詐、毒、槍、黑金

出席COP受打壓！吳欣盈槓外交部　林靜儀感嘆：外交需要的不是公主

為COP再槓！外交部：吳欣盈身分提供中國打壓機會　危害台灣參與

吳欣盈怨COP28受阻嗆斷交部　與會立委還原經過：別像媽寶怪東怪西

「普二代」女力現身政壇！游淑慧、徐巧芯有感低薪、看護難請　挺身而出解決基層痛點

侯辦指台「亞洲經濟體最慘」　賴辦列數據：侯不熟可請趙保母惡補

助攻蔡銘軒！林飛帆率護國海鯤號開進南投　籲三票投綠

基北北桃合作交流平台會議　邱佩琳：共同邁向永續城市願景

ET民調／藍綠白棄保未發酵　3方支持者8成堅定不跑票

嗲音當眾笑小兵「不夠陽剛」還全身扭動　陸軍步兵班長這下慘了

快訊／冷氣團灌頂！7縣市低溫特報　急凍「跌破10度」

快訊／高公局南區養護工程分局傳火警　倉庫起火幸未釀災

優惠剩5天！8塊炸雞桶買1送1提前喊卡　拿坡里道歉：備貨不及

30年前舊報紙驚見「農16總價299萬買大樓」　網嘆：回不去了

節能家電退稅2000元　國稅局揭領不到錢「5大NG行為」

優惠碼收下來！　速食店「免費送堡」限時5天開搶了

大江聖誕義賣現搶購人潮　籌措經費捐贈在地社福機構

人生如戲每天都像在角色扮演　其實你只要做最真實的自己

美國嗆金正恩：北韓一旦「使用核武」　將迎來政權覆滅

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

政治熱門新聞

學生辣問「柯文哲仇女」　吳欣盈愣回：柯醫師愛他媽媽

ET民調／藍綠白棄保未發酵　3方支持者8成堅定不跑票

中時民調公布：棄保效應定勝負

ET民調／555購屋方案、課後照顧打對了　侯康30-39歲增8.5個百分點

張安樂要選不分區立委　財產申報名下沒車、沒房也沒錢

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

王鴻薇批司法介選：不辦詐騙辦里長

讚侯康貸解決1難題　徐巧芯曝青年困境

吳欣盈不支持改國名　被問如何防財團掛勾答「沒有很大的concern」

幕後／經貿國安人士「對中出口創21年新低」　早收清單佔比也下降

藍不分區立委財產曝！　他身家破5億最有錢、AI專家擁虛擬貨幣874萬

國安高層評估夏立言赴中　暫緩招待里長旅遊、強化台商回台投票

蔡英文台中輔選　喊讓蔡其昌更上一層樓「當史上最年輕立法院長」

財產申報曝光！民進黨不分區一人身價破3億　洪申翰蟬聯「最窮」封號

更多熱門

相關新聞

為COP再槓！外交部：吳欣盈身分提供中國打壓機會　危害台灣參與

為COP再槓！外交部：吳欣盈身分提供中國打壓機會　危害台灣參與

民眾黨副總統候選人吳欣盈日前以立委身分出席聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議COP28，不料，會議過程中，因受打壓無法進入主會場，事後吳欣盈質疑外交部「對不起納稅人」，甚至怒批外交部為「斷交部」。對此，外交部今（16日）二度回應此事表示，會議受限的原因無他，即是中國在阻礙台灣的國際參與，並強調，不解吳欣盈不譴責中國，而將矛頭對內的行為。

侯辦指台「亞洲經濟體最慘」　賴辦列數據：侯不熟可請趙保母惡補

侯辦指台「亞洲經濟體最慘」　賴辦列數據：侯不熟可請趙保母惡補

讚侯康貸解決1難題　徐巧芯曝青年困境

讚侯康貸解決1難題　徐巧芯曝青年困境

中時民調公布：棄保效應定勝負

中時民調公布：棄保效應定勝負

學生辣問「柯文哲仇女」　吳欣盈愣回：柯醫師愛他媽媽

學生辣問「柯文哲仇女」　吳欣盈愣回：柯醫師愛他媽媽

關鍵字：

吳欣盈2024總統2024柯文哲民眾黨COP28民進黨洪申翰國民黨時代力量台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

快訊／「斷崖式降溫」冷氣團來襲　3縣市大雨特報

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

女房務到職4天被全公司討厭　鄉民也氣炸

資生堂千金3度隆乳！

3歲大頭娃娃病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

阿本揭7年前隱退殘酷內幕

失蹤少年西班牙旅行　6年後現身法國

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面