吳欣盈怨COP28受阻嗆斷交部　與會立委還原經過：別像媽寶怪東怪西

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈日前赴杜拜參與COP28時，因受中國打壓無法進入主會場，她也不滿外交部要求低調，酸外交部是斷交部、柯文哲也跟進批評「到國外變成龜孫子」。同樣與會的立委洪申翰15日還原經過，並表示，外交部是在國會團被阻後透過管道向大會溝通，並提醒委員們保持低調，不要再產生新的變數，且早在出發前外交部就提醒吳有風險，既然決定承擔風險，就別像個媽寶一樣事後抱怨。

洪申翰解釋，外交部籌組COP國會團並不是第一次，這是行之有年的計畫，自己有參與2021辦在英國的COP26，當時是有順利進入了所有場館。而就他所知，往年的國會團都順利參與。這次COP28的參與做法是一樣的，但這次四位委員的國會團，確實在要進入部分場館時，被中國施壓大會，因此被攔阻。

洪申翰表示，其實大家都知道被阻擋的原因是什麼，因為這次多了一位副總統候選人，政治敏感性更高，所以參與的風險就更高。在國會團出國前，外交部就有跟四位委員們告知，這次與會的風險，因為吳欣盈委員新的副總統候選人身份，因而比往年高，大家要有心理準備。

洪申翰回憶，自己當時告訴外交部，這是吳欣盈的權利，必須尊重。如果真的不幸被阻擋，「那也是中國阻擋我們，問題的根源在中國打壓，出了國就是一致對外，不用還對內怪來怪去，我很清楚，外交部也有充分向吳欣盈委員告知，這次因為她的副總統候選人身份，所以風險會增高。但吳欣盈委員還是決定要去。我們當然尊重，因為她還是立委，這是她的權利。」

洪申翰指出，外交部擔心的狀況確實發生了。但發生了就是面對。而且就是同團一起面對。不管是在杜拜期間，或是回到了台灣，就算自己對於這次參與心裡有遺憾，也是秉持上面的原則，不願公開多做批評或抱怨，或是推罪給個別委員，因為大家都清楚，阻礙參與的是中國的無理霸道，不是吳欣盈，她雖然有更敏感的特殊身份，但面對外在強權的壓力，就是應該一致對外。

洪申翰表示，但沒想到當這個「意料之內」的情況，真的發生的時候，吳欣盈卻刻意在回台後，在委員會質詢時，砲轟外交部「對不起納稅人」，為何不能讓她「開大門走大路進去」。從昨天到今天，已有好幾位這次前往杜拜與會的NGO跟企業人士，都傳訊息給他，對吳欣盈回台莫名其妙的言行，感到不解跟憤怒，這真的是對外交事務太過無知。

對於吳欣盈反應，洪申翰指出，要知道，COP氣候變遷大會，就是聯合國下的機制，請問，要如何讓一個頂著中華民國副總統候選人的立委，照她說的開大門走大路參與？這真的不是你家開的好嗎？當你知道風險存在，而還是決定前往時，不就應該準備好承擔風險發生的情境，而不是像個媽寶一樣，怪東怪西怪天怪地。

洪申翰表示，更荒謬的，吳欣盈說的「被要求低調」，甚至被柯文哲再惡意曲解成「龜孫子」，這真的是最惡劣的扭曲。外交部之所以提醒委員「低調」，這是在國會團被阻擋後，外交部還是持續透過各種管道，繼續嘗試協助委員們進入這些被阻擋的場館，而在這個透過管道繼續嘗試的過程中，外交部好意提醒委員們保持低調，不要再產生新的變數或風險。

洪申翰指出，做事的人這樣善意提醒，也是為了繼續嘗試讓委員們進入，卻被柯文哲講成是「龜孫子」？今天再加碼羞辱成「斷交部」？這就是民眾黨的外交素養？這種政黨，為了選舉利益，把為他們努力的人，不留情面的踩在腳下羞辱，這完全顯示，柯文哲跟這個政黨，是毫無能力帶領國家，面對比別人更困難的外交處境的。

