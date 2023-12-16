侯辦指台「亞洲經濟體最慘」　賴辦列數據：侯不熟可請趙保母惡補

▲賴清德競辦發言人陳世凱。（圖／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

台大選倒數29天，中國突襲宣布認定台對陸貿易壁壘，侯友宜競選辦公室批評，民進黨無力解決兩岸問題、只能抹紅，並要民進黨總統候選人賴清德回應如何解決出口衰退、是否中止ECFA等問題。賴競選16日則提出馬政府、蔡政府經濟數據差異，並表示，國民黨發言與台灣現況、國際情勢嚴重脫節，若侯友宜對台灣經濟現況不熟悉，不妨請趙保母兼任家教為侯阿斗惡補一下。

侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢昨表示，財政部最新統計，我國1至11月出口年減11.5%，為亞洲主要經濟體中最慘。民進黨無力解決兩岸及經貿問題，只能使用抹紅手段轉移焦點。

吳亮賢要求賴清德回答，如何解決台灣出口衰退？認不認同蔡英文說的ECFA是糖衣毒藥？若是毒藥要不要中止ECFA？如何確保農漁產出口不受影響？國際觀光客恢復率為何嚴重落後其他國家？請賴清德直球對決別再神隱，也不要只會用抹紅掩蓋執政無能的事實。

對於侯辦五問賴清德，賴清德競總發言人陳世凱回應，國民黨的發言真的與台灣現況、國際情勢嚴重脫節，不曉得是活在哪一個平行時空中，甚至對於中國單方面公布、明顯存在介選意味的貿易壁壘調查結果深信不疑，絕口不提、不敢比較馬蔡政府時期各自的經濟數據。若國民黨對國政如此不熟悉，建議趙保母可以兼家教幫忙補習。

陳世凱也列舉多項實績表示，馬、蔡政府時期各自的經濟成績，高下立判。第一，GDP規模大幅成長。馬政府時期台灣人均GDP為17.5兆元，蔡總統接任後逐步成長，今年更預計將突破23兆元；第二，台股指數翻倍。馬前總統卸任時台股指數為8131點，蔡政府執政八年至今，台股指數已經翻倍成長超過1萬7千點，更是近31年來首次超越香港恆生指數。

第三，民進黨是史上最會還債的政府。堅守財政紀律，蔡政府上任至今總共還債7960億，債務比現為27.17%，相較2016年馬前總統卸任時的32.97%，足足減少5.8%之多。

陳世凱強調，蔡政府執政八年，與全國人民共同打拚，已經收穫豐碩的經濟果實，位居亞洲四小龍之一，世界競爭力更是排名全球第六，世界已經看見台灣。國民黨卻視而不見、睜眼說瞎話，更與中國一搭一唱，助長對岸嚴重的介選行為。陳也表示，建議國民黨批評之前要先做功課，若侯友宜對台灣經濟現況不熟悉，不妨請趙保母兼任家教為侯阿斗惡補一下。